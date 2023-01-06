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КХЛ

Сегодня, 15:55

Защитник минского «Динамо» Лалонд дисквалифицирован на один матч

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник минского «Динамо» Шон Лалонд получил автоматическую дисквалификацию на один матч за третью драку в сезоне, сообщает пресс-служба КХЛ.

«В соответствии с п. 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ
«наказанный вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф».

Таким образом защитник минского «Динамо» Шон Лалонд автоматически пропустит ближайший матч», — говорится в заявлении лиги.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/06/507836.html
Шон Лалонд
ХК Динамо (Минск)
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