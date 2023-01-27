Сегодня, 20:11
Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:1).
— Матч получился непростым. Считаю, что игра шла до заброшенной шайбы. Хорошо, что мы первыми забили и довели матч до победы. Была равная игра, и у соперника были моменты, и у нас, — приводит пресс-служба клуба слова Бирюкова.
— Насколько важно было забить первым по такой игре?
— Конечно, это важно. Когда у тебя за спиной забитый гол, ты немного раскрепощаешься. Илья Ежов очень здорово сыграл, подтащил в конце.
— У вас 950-й матч в КХЛ. Насколько это важный для вас юбилей?
— Конечно, это приятно. Здорово, что такая цифра, и вдвойне приятно, что сегодня выиграли. Смотрим вперед, далеко не заглядываем, играем дальше.
После этого матча «Салават Юлаев» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции (67 очков), «Северсталь» осталась на 9-й позиции на Западе (56).