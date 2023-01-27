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Сегодня, 20:11

Защитник «Салавата Юлаева» Бирюков — о победе над «Северсталью»: «Считаю, что игра шла до заброшенной шайбы»

Алина Савинова
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Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:1).

—  Матч получился непростым. Считаю, что игра шла до заброшенной шайбы. Хорошо, что мы первыми забили и довели матч до победы. Была равная игра, и у соперника были моменты, и у нас, — приводит пресс-служба клуба слова Бирюкова.

— Насколько важно было забить первым по такой игре?

— Конечно, это важно. Когда у тебя за спиной забитый гол, ты немного раскрепощаешься. Илья Ежов очень здорово сыграл, подтащил в конце.

— У вас 950-й матч в КХЛ. Насколько это важный для вас юбилей?

— Конечно, это приятно. Здорово, что такая цифра, и вдвойне приятно, что сегодня выиграли. Смотрим вперед, далеко не заглядываем, играем дальше.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции (67 очков), «Северсталь» осталась на 9-й позиции на Западе (56).

Источник: https://hcsalavat.ru/news/evgeniy-biryukov-khorosho-chto-my-pervymi-zabili-i-doveli-match-do-pobedy/
Евгений Бирюков
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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