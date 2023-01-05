Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:12

Пыленков: «Я считаю, что мы переиграли «Ак Барс», но чуть-чуть не повезло в плане реализации моментов»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Северстали» Даниил Пыленков прокомментировал поражение от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2 ОТ).

— Как оцените игру?

— «Ак Барс» — мастеровитая команда, было интересно против них сыграть. Сыграли очень хорошо, я считаю, что мы переиграли их, но чуть-чуть не повезло в плане реализации моментов. Время в атаке, я думаю, у нас было больше, — приводит Metaratings.ru слова Пыленкова.

— Гол Вячеслава Войнова как-то надломил вас?

— Он хорошо бросил, но мы не отступали от своего плана — играть на победу.

— Насколько игра вратаря Дмитрия Шугаева придала вам уверенности в этот вечер?

— У нас очень приличные вратари. Шуга сыграл хорошо, как и во всех матчах. Был на уровне в этой игре.

— Как восприняли обмен из СКА в «Северсталь»?

— Для меня был небольшой шок, потому что не ожидал этого. Но все, что ни делается — все к лучшему.

«Северсталь» набрала 47 очков в 46 встречах и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-severstali-pylenkov-schitayu-chto-my-pereigrali-ak-bars-no-chut-chut-ne-povezlo-s-realizaciei-217885/
Хоккей
НХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
0
Читайте также
«Моя работа в Европе закончена». Роналду рассказал, почему решил уехать в Саудовскую Аравию
Australian Open проигнорировал антироссийские призывы. В Мельбурне не запретят играть нашим теннисистам
Тайвань расширил экспортные санкции в отношении РФ
Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89
Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сафонов назвал вратаря «Ак Барса» Билялова лучшим игроком матча против «Северстали»

Нападающий «Северстали» Лишка: «Мы можем находиться выше в турнирной таблице»