Пыленков: «Я считаю, что мы переиграли «Ак Барс», но чуть-чуть не повезло в плане реализации моментов»

Защитник «Северстали» Даниил Пыленков прокомментировал поражение от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2 ОТ).

— Как оцените игру?

— «Ак Барс» — мастеровитая команда, было интересно против них сыграть. Сыграли очень хорошо, я считаю, что мы переиграли их, но чуть-чуть не повезло в плане реализации моментов. Время в атаке, я думаю, у нас было больше, — приводит Metaratings.ru слова Пыленкова.

— Гол Вячеслава Войнова как-то надломил вас?

— Он хорошо бросил, но мы не отступали от своего плана — играть на победу.

— Насколько игра вратаря Дмитрия Шугаева придала вам уверенности в этот вечер?

— У нас очень приличные вратари. Шуга сыграл хорошо, как и во всех матчах. Был на уровне в этой игре.

— Как восприняли обмен из СКА в «Северсталь»?

— Для меня был небольшой шок, потому что не ожидал этого. Но все, что ни делается — все к лучшему.

«Северсталь» набрала 47 очков в 46 встречах и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.