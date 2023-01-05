Пыленков: «Я считаю, что мы переиграли «Ак Барс», но чуть-чуть не повезло в плане реализации моментов»

Сегодня, 11:12
Защитник «Северстали» Даниил Пыленков прокомментировал поражение от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2 ОТ).
— Как оцените игру?
— «Ак Барс» — мастеровитая команда, было интересно против них сыграть. Сыграли очень хорошо, я считаю, что мы переиграли их, но чуть-чуть не повезло в плане реализации моментов. Время в атаке, я думаю, у нас было больше, — приводит Metaratings.ru слова Пыленкова.
— Гол Вячеслава Войнова как-то надломил вас?
— Он хорошо бросил, но мы не отступали от своего плана — играть на победу.
— Насколько игра вратаря Дмитрия Шугаева придала вам уверенности в этот вечер?
— У нас очень приличные вратари. Шуга сыграл хорошо, как и во всех матчах. Был на уровне в этой игре.
— Как восприняли обмен из СКА в «Северсталь»?
— Для меня был небольшой шок, потому что не ожидал этого. Но все, что ни делается — все к лучшему.
«Северсталь» набрала 47 очков в 46 встречах и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.