Зернов стал шестым игроком в истории КХЛ, кому удалось забить три шайбы в третьем раунде плей-офф

Сегодня, 20:11
Нападающий «Металлурга» Денис Зернов забросил три шайбы в ворота «Автомобилиста» (5:2, 3-2) и стал шестым игроком в истории, кому удалось оформить хет-трик в полуфинале Кубка Гагарина.
Ранее более двух голов за матч забивали только хоккеисты их команд московского региона — динамовцы Денис Мосалев, Михаил Анисин и Марек Квапил, армейцы Андрей Кузьменко и Михаил Григоренко (на его счету и единственный в истории хет-трик в решающей серии), а также Олег Петров из мытищинского «Атланта».
Все хет-трики в полуфиналах и финалах Кубка Гагарина
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
02.04.2011
|
1/2 финала
|
Олег Петров
|
Атлант
|
Локомотив (д) — 8:2
|
28.03.2012
|
1/2 финала
|
Денис Мосалев
|
Динамо М
|
СКА (г) — 5:4 ОТ
|
03.04.2012
|
1/2 финала
|
Михаил Анисин
|
Динамо М
|
СКА (д) — 6:1
|
01.04.2013
|
1/2 финала
|
Марек Квапил
|
Динамо М
|
СКА (д) — 5:1
|
29.03.2018
|
1/2 финала
|
Андрей Кузьменко
|
ЦСКА
|
СКА (г) — 5:3 ОТ
|
13.04.2019
|
Финал
|
Михаил Григоренко
|
ЦСКА
|
Авангард (д) — 5:2
|
10.04.2023
|
1/2 финала
|
Михаил Григоренко
|
ЦСКА
|
СКА (г) — 7:3
|
11.04.2023
|
1/2 финала
|
Денис Зернов
|
Металлург
|
Автомобилист (д) — 5:2