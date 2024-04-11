Зернов стал шестым игроком в истории КХЛ, кому удалось забить три шайбы в третьем раунде плей-офф

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов забросил три шайбы в ворота «Автомобилиста» (5:2, 3-2) и стал шестым игроком в истории, кому удалось оформить хет-трик в полуфинале Кубка Гагарина.

Ранее более двух голов за матч забивали только хоккеисты их команд московского региона — динамовцы Денис Мосалев, Михаил Анисин и Марек Квапил, армейцы Андрей Кузьменко и Михаил Григоренко (на его счету и единственный в истории хет-трик в решающей серии), а также Олег Петров из мытищинского «Атланта».

Все хет-трики в полуфиналах и финалах Кубка Гагарина