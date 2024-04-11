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Сегодня, 20:11

Зернов стал шестым игроком в истории КХЛ, кому удалось забить три шайбы в третьем раунде плей-офф

Кирилл Бурдаков
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Нападающий «Металлурга» Денис Зернов забросил три шайбы в ворота «Автомобилиста» (5:2, 3-2) и стал шестым игроком в истории, кому удалось оформить хет-трик в полуфинале Кубка Гагарина.

Ранее более двух голов за матч забивали только хоккеисты их команд московского региона — динамовцы Денис Мосалев, Михаил Анисин и Марек Квапил, армейцы Андрей Кузьменко и Михаил Григоренко (на его счету и единственный в истории хет-трик в решающей серии), а также Олег Петров из мытищинского «Атланта».

Все хет-трики в полуфиналах и финалах Кубка Гагарина

Дата

Стадия

Игрок

Команда

Матч

02.04.2011

1/2 финала

Олег Петров

Атлант

Локомотив (д) — 8:2

28.03.2012

1/2 финала

Денис Мосалев

Динамо М

СКА (г) — 5:4 ОТ

03.04.2012

1/2 финала

Михаил Анисин

Динамо М

СКА (д) — 6:1

01.04.2013

1/2 финала

Марек Квапил

Динамо М

СКА (д) — 5:1

29.03.2018

1/2 финала

Андрей Кузьменко

ЦСКА

СКА (г) — 5:3 ОТ

13.04.2019

Финал

Михаил Григоренко

ЦСКА

Авангард (д) — 5:2

10.04.2023

1/2 финала

Михаил Григоренко

ЦСКА

СКА (г) — 7:3

11.04.2023

1/2 финала

Денис Зернов

Металлург

Автомобилист (д) — 5:2
Денис Зернов
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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