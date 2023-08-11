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Сегодня, 11:53

Жамнов готов рассмотреть возвращение на пост главного тренера сборной России по хоккею

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов готов рассмотреть вариант возвращения на пост главного тренера сборной России по хоккею, в том числе на время Кубка Первого канала.

«У меня закончился контракт. Возможно ли работа на Кубке Первого канала? Сейчас появились списки Минспорта, в которых указаны тренеры, поэтому, как мне кажется, там уже все решили, хотя всех нюансов я не знаю. Мне тяжело говорить, потому что я еще ни с кем не контактировал по этому вопросу. Когда я последний раз встречался с генеральным директором ФХР Дмитрием Курбатовым, то было высказано мнение, что главный тренер сборной сейчас не нужен, а кто поедет на Кубок Первого канала, решит тренерский совет. Но я никогда не отказывался работать в сборной, почему бы и нет? Но конкретика будет позже», — приводит слова Жамнова ТАСС.

Жамнов покинул пост главного тренера сборной России 30 июня по истечении контракта.

52-летний специалист является олимпийским чемпионом 1992 года, сборную России он возглавлял с 2021 года. При нем национальная команда стала серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.

Источник: https://tass.ru/sport/18489409
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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