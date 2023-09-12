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12 сентября, 22:51

Жарков: «Надо не расслабляться и доигрывать все эпизоды до конца, пока не выиграешь матч»

Алина Савинова
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Нападающий «Трактора» Владимир Жарков назвал причины поражения команды от «Лады» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (1:3).

«Соперник, вроде как, начал давать играть, мы этим начали пользоваться, но только во вред себе. Надо было просто продолжать действовать динамично — все на ворота. Мы начали больше играть в пас. Может в этом проблема — одна из причин. Надо не расслабляться и доигрывать все эпизоды до конца, пока не выиграешь матч», — приводит пресс-служба клуба слова форварда.

На данный момент «Трактор» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 5 очков за 5 игр. 14 сентября клуб из Челябинска сыграет с минским «Динамо».

Источник: https://hctraktor.org/media/news/50432-zavtra-budem-razbirat-vse-igrovye-momenty-i-vladimir-zharkov-o-matche-protiv-lady/
Владимир Жарков
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ХК Лада
ХК Трактор
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