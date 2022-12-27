Билялетдинов о назначении главным тренером «Ак Барса»: «Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Ак Барса».

«Решение принималось непросто, изначально планы были другие, но ситуация подтолкнула к такому выбору. Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали. Надеюсь, что смогу помочь, что мы улучшим свою игру и решим задачу, которая стоит перед клубом. Она непростая, но выполнимая, и точно нам по силам, будем идти к ней через труд», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.

2 декабря 2022 года пост главного тренера «Ак Барса» покинул Олег Знарок. Казанская команда занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 49 очков в 43 матчах.

Ранее 67-летний Билялетдинов уже занимал должность главного тренера казанского клуба с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).