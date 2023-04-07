Билялетдинов: «Игроки «Ак Барса» сделали все для того, чтобы выиграть матч»

Сегодня, 19:11
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом» (1:0, 3-1) в четвертом матче финала Восточной конференции.
— Игра была боевая, трудная. Я благодарен команде за то, что она перетерпела соперника, потому что это было сложно. Они сделали все для того, чтобы выиграть матч.
— Что было главным в этой победе?
— И подготовка, плюс ребята показали свой характер. В нужный момент перетерпели — это было важно. Ну и желание было большое.
— Будет задача закрыть серию в Казани?
— Давайте сейчас подготовимся к следующему матчу.
— Можно сказать, что Воронкову вернулось за первую незасчитанную шайбу во втором периоде?
— Хорошо, что засчитали. Моментов, конечно, было не так много. Обидно, что не засчитали первую шайбу. Но это судьи решают, мы на это стараемся не реагировать. Молодцы, что забили потом.
— В обеих матчах результат сделала первая тройка нападения. Что поменялось в их игре?
— Все хотят забить, но не всегда все получается. Каждое звено хочет, никто не собирается отсиживаться.
«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч пройдет 9 апреля в Казани, начало — в 17.00 по московскому времени.