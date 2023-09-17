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Сегодня, 11:00

Звезда НХЛ проваливается в КХЛ. Гальченюк угодил в запас СКА после шести игр

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Хоккеист Алекс Гальченюк
Алекс Гальченюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Теперь посмотрим, когда он вернется в состав.

Претензии были обоснованными

Похоже, Алекс Гальченюк доигрался. Во вчерашней игре с «Динамо», обернувшейся для петербуржцев четвертым поражением подряд, Роману Ротенбергу хватило всего четырех смен звездного нападающего в стартовой двадцатиминутке, чтобы усадить его на лавку до конца матча. Причем одна из них обернулась для СКА пропущенной шайбой от Владислава Михайлова.

Обвинить в победной шайбе москвичей 89-го номера нельзя. После проигранного вбрасывания в зоне Юхана Матссона он не сделал ничего, что могло бы привести к печальному исходу. По сути, пятидесятимиллионный форвард хозяев оказался не в то время, не в том месте. Кажется, эти несколько секунд стали лишь триггером для молодого коуча, у которого на протяжении шести матчей копились претензии к своему зажиточному приобретению.

Реальные проблемы Гальченюка начались еще в гостевом матче с «Торпедо», ставшим для него последним на позиции первого центра «армейцев». Тогда звено белорусского американца, вышедшего соединять Сергея Толчинского и Марата Хайруллина, находилось на льду сразу при трех пропущенных шайбах.

В эпизоде с первым голом волжан (отныне мы будем особенно часто использовать это слово) Алекс наблюдал, стоя чуть слева от пятачка, как Василий Атанасов заносит шайбу в ворота Матссона с третьего добивания.

В середине третьего периода он не вывел шайбу из собственной зоны, не стал работать на возврате и на прямых ногах созерцал, как все тот же Атанасов шнурует защитников СКА и творит настоящий шедевр для Кирилла Воронина.

Окончательно же Гальченюк добил питерцев на последних минутах, когда слишком самоуверенно и лениво пошел в обводку на чужой синей линии во время финального штурма, потерял шайбу и подарил гол в пустые ворота Николаю Коваленко.

Справедливости ради, Ротенберг сразу рубить сплеча не стал и в следующем матче против «Локомотива» всего лишь переставил звездного новичка на фланг третьего звена, дав в партнеры вполне креативного центра Александра Кадейкина. Как оказалось, расшевелить нападающего это не помогло. Если в Ярославле он просто откатался вхолостую, то дома во встрече с набравшим ход «Спартаком» схватил очередной минус, вновь не очень удачно сработав на пятачке. Поэтому в этой истории нельзя сказать, что главный тренер невских армейцев придирается к хоккеисту — поводы усадить форварда с годовым окладом в 50 миллионов рублей у него точно были. Причем некоторые — очень даже весомые.

Закрыть глаза на кучу ошибок в обороне можно было бы, делай Гальченюк положительную разницу в атаке. Но сейчас из положительного в его статистике лишь две голевые передачи. При этом бросков в створ у бывшей надежды «Монреаля» за шесть игр регулярки чуть больше, чем у Матвея Мичкова во вчерашнем матче с «Сибирью» (10). Для игрока, который приезжал расшатывать КХЛ, — настоящая катастрофа.

После вчерашнего вечера ощущение того, что Алекс не подходит системе СКА, только усилилось. Но к подобным подписаниям мы уже давно привыкли — за время его почти безраздельного правления в газовом топ-клубе таких примеров наберется с несколько десятков. Тяжелее понять, зачем сам Гальченюк выбрал Санкт-Петербург.

Захотел проникнуться пышной архитектурой царских времен и воочию увидеть систему, которой позавидуют клубы НХЛ? Всю жизнь мечтал вечерами прогуливаться по Дворцовой и проникнуться атмосферой культурной столицы с ее дворами-колодцами? Безусловно, фактор города при выборе места продолжения карьеры играл свою роль — в далекий холодный Омск человек, выросший в североамериканских мегаполисах и живущий вместе с семьей в Майами, при наличии более комфортных вариантов не поехал бы. Только был ли он ключевым при подписании контракта в России?

Алекс Гальченюк. СКА подписал сильнейшего центра из возможных. Но экс-форварду НХЛ надо разобраться со скелетами в шкафу

Гальченюку после выпадения из последних энхаэловских вагончиков, громкого уголовного дела за угрозы в адрес полицейских и отсутствия вменяемой предсезонки полезно было бы попасть в клуб, где ему дадут право на ошибки и шанс на спокойную реабилитацию после нескольких месяцев турбулентности. Идеальным местом для ренессанса могла бы стать Уфа, куда он уже приезжал на МЧМ в 2013-м и где окружили заботой другого американца, но уже с украинским корнями, Александра Хмелевски.

Собственно, в столице Башкирии не скрывали свой интерес к нападающему, получившему в наказание в августе условно 30 дней тюремного заключения. Из-за скудной линейки центров восточному топ-клубу вынужденно приходится лепить плеймейкера из Владислава Ефремова. Пока чернорабочий нападающий более-менее справляется со своей новой ролью, но на дистанции его фигура во втором звене «Салавата Юлаева» выглядит хлипкой.

Обласканный уютом зеленого мегаполиса Хмелевски точно помог бы познать и обжиться еще одному гражданину СКА. Пригодился бы Гальченюк и в Ярославле, где срывается один иностранец за другим. Однако вместо медового дзена с кучей игрового времени или команды Игоря Никитина тот выбрал систему, где его ждал стресс. Зная, как быстро Ротенберг влюбляется в красивые блестяшки и разочаровывается в них.

Пока же можно подвести промежуточный итог: Гальченюк, не тренировавшийся целый месяц, очень далек от оптимальной формы. Сколько времени ему понадобится для ее набора — увидим.

Александр Гальченюк-младший
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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