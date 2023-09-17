Звезда НХЛ проваливается в КХЛ. Гальченюк угодил в запас СКА после шести игр

Сегодня, 11:00
Похоже, Алекс Гальченюк доигрался. Во вчерашней игре с «Динамо», обернувшейся для петербуржцев четвертым поражением подряд, Роману Ротенбергу хватило всего четырех смен звездного нападающего в стартовой двадцатиминутке, чтобы усадить его на лавку до конца матча. Причем одна из них обернулась для СКА пропущенной шайбой от Владислава Михайлова.
Обвинить в победной шайбе москвичей 89-го номера нельзя. После проигранного вбрасывания в зоне Юхана Матссона он не сделал ничего, что могло бы привести к печальному исходу. По сути, пятидесятимиллионный форвард хозяев оказался не в то время, не в том месте. Кажется, эти несколько секунд стали лишь триггером для молодого коуча, у которого на протяжении шести матчей копились претензии к своему зажиточному приобретению.
Реальные проблемы Гальченюка начались еще в гостевом матче с «Торпедо», ставшим для него последним на позиции первого центра «армейцев». Тогда звено белорусского американца, вышедшего соединять Сергея Толчинского и Марата Хайруллина, находилось на льду сразу при трех пропущенных шайбах.
В эпизоде с первым голом волжан (отныне мы будем особенно часто использовать это слово) Алекс наблюдал, стоя чуть слева от пятачка, как Василий Атанасов заносит шайбу в ворота Матссона с третьего добивания.
Окончательно же Гальченюк добил питерцев на последних минутах, когда слишком самоуверенно и лениво пошел в обводку на чужой синей линии во время финального штурма, потерял шайбу и подарил гол в пустые ворота Николаю Коваленко.
Справедливости ради, Ротенберг сразу рубить сплеча не стал и в следующем матче против «Локомотива» всего лишь переставил звездного новичка на фланг третьего звена, дав в партнеры вполне креативного центра Александра Кадейкина. Как оказалось, расшевелить нападающего это не помогло. Если в Ярославле он просто откатался вхолостую, то дома во встрече с набравшим ход «Спартаком» схватил очередной минус, вновь не очень удачно сработав на пятачке. Поэтому в этой истории нельзя сказать, что главный тренер невских армейцев придирается к хоккеисту — поводы усадить форварда с годовым окладом в 50 миллионов рублей у него точно были. Причем некоторые — очень даже весомые.
Закрыть глаза на кучу ошибок в обороне можно было бы, делай Гальченюк положительную разницу в атаке. Но сейчас из положительного в его статистике лишь две голевые передачи. При этом бросков в створ у бывшей надежды «Монреаля» за шесть игр регулярки чуть больше, чем у Матвея Мичкова во вчерашнем матче с «Сибирью» (10). Для игрока, который приезжал расшатывать КХЛ, — настоящая катастрофа.
После вчерашнего вечера ощущение того, что Алекс не подходит системе СКА, только усилилось. Но к подобным подписаниям мы уже давно привыкли — за время его почти безраздельного правления в газовом топ-клубе таких примеров наберется с несколько десятков. Тяжелее понять, зачем сам Гальченюк выбрал Санкт-Петербург.
Захотел проникнуться пышной архитектурой царских времен и воочию увидеть систему, которой позавидуют клубы НХЛ? Всю жизнь мечтал вечерами прогуливаться по Дворцовой и проникнуться атмосферой культурной столицы с ее дворами-колодцами? Безусловно, фактор города при выборе места продолжения карьеры играл свою роль — в далекий холодный Омск человек, выросший в североамериканских мегаполисах и живущий вместе с семьей в Майами, при наличии более комфортных вариантов не поехал бы. Только был ли он ключевым при подписании контракта в России?
Гальченюку после выпадения из последних энхаэловских вагончиков, громкого уголовного дела за угрозы в адрес полицейских и отсутствия вменяемой предсезонки полезно было бы попасть в клуб, где ему дадут право на ошибки и шанс на спокойную реабилитацию после нескольких месяцев турбулентности. Идеальным местом для ренессанса могла бы стать Уфа, куда он уже приезжал на МЧМ в 2013-м и где окружили заботой другого американца, но уже с украинским корнями, Александра Хмелевски.
Собственно, в столице Башкирии не скрывали свой интерес к нападающему, получившему в наказание в августе условно 30 дней тюремного заключения. Из-за скудной линейки центров восточному топ-клубу вынужденно приходится лепить плеймейкера из Владислава Ефремова. Пока чернорабочий нападающий более-менее справляется со своей новой ролью, но на дистанции его фигура во втором звене «Салавата Юлаева» выглядит хлипкой.
Обласканный уютом зеленого мегаполиса Хмелевски точно помог бы познать и обжиться еще одному гражданину СКА. Пригодился бы Гальченюк и в Ярославле, где срывается один иностранец за другим. Однако вместо медового дзена с кучей игрового времени или команды Игоря Никитина тот выбрал систему, где его ждал стресс. Зная, как быстро Ротенберг влюбляется в красивые блестяшки и разочаровывается в них.
Пока же можно подвести промежуточный итог: Гальченюк, не тренировавшийся целый месяц, очень далек от оптимальной формы. Сколько времени ему понадобится для ее набора — увидим.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|6
|5
|1
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|7
|4
|3
|9
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Локомотив
|6
|4
|2
|8
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|8
|ЦСКА
|7
|3
|4
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|6
|2
|4
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|5
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|6
|Лада
|7
|3
|4
|7
|7
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|8
|Амур
|6
|3
|3
|6
|9
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|10
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|17.09
|17:00
|
СКА – Сибирь
|- : -