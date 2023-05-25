Крылов уходит из «Авангарда». Его пять лет руководства — самый яркий период в истории клуба

Обозреватель «СЭ» — о неожиданных переменах в омской команде.

Уход Александра Крылова из «Авангарда» произошел в самый неподходящий момент для клуба, который оказался на пороге большой перестройки и грандиозного переосмысления своей ближайшей стратегии. Пока для команды межсезонье складывается неудачно. Список уже состоявшихся и вероятных кадровых потерь сложно достойно компенсировать в текущей ситуации. Уходят лидеры, не получилось уговорить Боба Хартли вернуться на пост главного тренера.

При более детальном погружении легко обнаружить природу этой цепи ошибок. Они проистекают из слишком амбициозной и агрессивной политики бывшего босса клуба. В «Авангарде» до сих пор не сумели понять, насколько сложнее работать в Омске в условиях жесткого потолка зарплат, чем ранее в Балашихе.

При этом у меня язык не поворачивается назвать нынешнее решение Крылова сдачей и тем более бегством от текущих проблем. Когда тебя периодически бьют по рукам и не дают возможности действовать как раньше, то имеет ли смысл биться головой о стену с известным эффектом? Экс-глава «Авангарда», наверное, переоценил свои силы и способности, но надо понимать, что у него было полно недоброжелателей в высших кругах. При первом же удобном случае они воспользовались ситуацией.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сам Крылов оказывался в куда более тяжелом положении пять лет назад, когда на глазах разваливалась старая арена в Омске и команда на четыре года вынужденно переехала в Балашиху. Он проявил себя великолепным антикризисным менеджером. Но тогда у него на руках был полный карт-бланш. Сейчас все иначе. В изменившихся условиях в мире амбициозность Крылова оказалась наглухо закрытой в четырех стенах. Титул, новая арена, академия — это прекрасно. Но ничего большего сделать и добиться уже нельзя.

Вспоминается фраза из бессмертного произведения Александра Дюма — старшего «Три мушкетера». Она как нельзя лучше подходит для оценки ситуации: «для Атоса это слишком много, для графа де Ла Фер — слишком мало».

Пятилетний срок пребывания Крылова во главе «Авангарда» стал самым ярким отрезком в истории клуба. О достижениях, пусть и с балашихинским оттенком, лучше всего рассуждать омским болельщикам. Им есть с с чем сравнивать, и вряд ли они испытывали схожий спектр эмоций когда-либо ранее. Ни одна другая организация своими действиями не вызывала настолько бурного резонанса, как «Авангард» в эпоху Крылова. Заслуга бывшего босса клуба не только в выигранном два года назад титуле, медалях и постройке ультрасовременной академии. Он разукрасил сероватый оттенок лиги новыми, сочными цветами, добавив в нее огромную порцию шоу-бизнеса и медийности.

Фото photo.khl.ru

Иногда этого добра было слишком много. Локальный культ личности Крылова в отдельные моменты напоминали поклонение великим правителям прошлого из СССР и Китая. В то же время выход за границы чистого спорта, голов, очков и секунд диктовался современными реалиями. И если внутри хоккейной тусовки отдельные ходы и решения «Авангарда» встречались с непониманием и недоумением, то общей картины они не меняли. Крылов проявил себя ярким, местами эпатажным руководителем и по итогу действовал на благо индустрии, задавая много интересных и важных трендов.

Сейчас совершенно не хочется делать акцент на его ошибках и особенностях характера. После себя он оставил богатейшее наследие как в информационном пространстве, так и в реальных делах (новая арена и академия). Большой хоккей вернулся в Омск. Для процветания есть отличные условия. Задача тех, кто придет Крылову на смену, очевидна — для начала сохранить все лучшее, что уже было сделано.