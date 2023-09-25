Курьез сезона в матче КХЛ! Защитник «Авангарда» забил в свои ворота через всю площадку

Семен Чистяков отметился автоголом в игре с «Автомобилистом». Всему виной отложенный штраф и несогласованность с партнерами

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Голы: Венгрыжановский — 1 (Пьянов, Игумнов), 7:09 — 0:1. Да Коста — 2 (Голышев), 20:16 — 1:1. Мэйсек — 2 (Осипов, Волк), 32:19 — 2:1. Обидин — 1 (Кузнецов, Зборовский), 32:49 — 3:1. Севостьянов — 1 (п.в.), 42:17 — 4:1. Обидин — 2 (мен.), 43:08 — 5:1.

Вратари: Аликин — Мишуров (42:14 — 42:17, 58:39).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 33 (11+17+5) — 26 (16+5+5).

Судьи: Бирин, Мисюрь.

25 сентября. Екатеринбург. «Уралец». 5545 зрителей.

Регулярный чемпионат КХЛ стартовал меньше месяца назад, но кандидат на премию «Самый курьезный гол сезона» уже известен. «Автомобилист» уничтожил дома «Авангард», забросив пять шайб. С одной из них омичи серьезно помогли команде Николая Заварухина. Рядовая замена голкипера на отложенном штрафе обернулась голом в пустые ворота от своего защитника. Семен Чистяков проявил чудеса меткости и попал из чужой зоны, когда отдавал передачу партнеру. Шайбу записали на Александра Севостьянова, который умудрился дважды попасть в протокол на отметке 42:17 — за курьезный гол и заработанное удаление.

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— Когда ехал на лавку штрафников, прокручивал в голове момент. Думал: кто же последним задел шайбу? Вроде это я, но даже если не я, главное, что команда забила. Потому что после удаления игра могла перевернуться. Могло стать 3:2, но стало 4:1. Первый гол за «Автомобилист» получился веселым. Запомнится надолго. Никогда бы не подумал, что первый гол будет именно таким, — сказал после матча Севостьянов.

Автоголы — редкость для хоккея. В КХЛ можно пересчитать на пальцах одной руки ситуации, когда игроки по дикой нелепости путали ворота и устраивали диверсию. Удивительно, что «Авангард» — амбассадор в истории курьезных шайб. Сразу вспоминается автогол в сезоне-2018/19 в матче с «Барысом», который придумали на двоих Михаил Фисенко и Андрей Стась. Шайбу в итоге записали на Дастина Бойда, а экс-нападающие «ястребов» явно запомнили этот момент на всю жизнь.

Беды «Авангарда» не закончились на автоголе Чистякова. Хваленое омское большинство заглохло в Екатеринбурге. Команда Михаила Кравца не реализовала три попытки и доигралась до пропущенной шайбы в меньшинстве. Гол получился не менее запутанным. Вратарь Андрей Мишуров стал заложником самоотверженности своего партнера Олега Игумнова. Форвард «ястребов» сбил ускорившегося к воротам Андрея Обидина и помешал голкиперу зафиксировать шайбу. Судьи после совещания справедливо засчитали гол.

Севостьянов не забивал в КХЛ с 12 декабря 2021 года. Последний раз защитник отличался, когда еще играл за «Нефтехимик». Шайба «Барысу» оставалась единственной для Александра до сегодняшнего вечера. Чистяков помог Севостьянову впервые забить за «Автомобилист». Николай Заварухин на пресс-конференции извинился, что не поздравил защитника с дебютным голом за клуб, и пообещал сделать это завтра перед вылетом.

— Значит, он заработал такой гол, когда последний коснулся шайбы. А у него еще и удаление было. Курьезный момент, — отметил наставник «Автомобилиста».

«Авангард» провалил выезд и возвращается в Омск с тремя поражениями подряд. До Екатеринбурга команда Кравца оступилась против «Сибири» и «Нефтехимика». Положению главного тренера не позавидуешь. «Авангард» далек от игровой стабильности, а без надежных действий вратаря Василия Демченко конструкция не выглядит стойкой. Основной голкипер омичей пока далек от уровня прошлого чемпионата.

Лидерам из первого звена не хватает поддержки остальных линий, а против «Автомобилиста» Ткачев и компания остались в тени. Чего не скажешь о топ-форвардах уральцев. Заварухин продолжал верить в ведущих нападающих, которые отблагодарили тренера за доверие в матче с «Авангардом». Волевая победа «Авто» началась с шайб Да Косты и Мэйсека, а после автогола Чистякова преимущество стало комфортным и недосягаемым для омичей.