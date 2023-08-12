«Зубы скрипели, когда назвали самозванцем. Так некрасиво!» Большой разговор с тренером команды-сенсации

Рулевой «Адмирала» Леонид Тамбиев — о непростой работе на Дальнем Востоке, лимите на легионеров и равнодушии к латвийскому хоккею.

Леонид Тамбиев в сезоне-2022/23 показал лучший результат в истории «Адмирала». Команда под его руководством вышла во второй раунд плей-офф и уступила будущему финалисту Кубка Гагарина — «Ак Барсу». Предсезонку-2023 «моряки» начали с победы на Sochi Hockey Open. По ходу турнира наставник «Адмирала» дал большое интервью «СЭ», в котором рассказал о подготовке к чемпионату, продлении Никиты Серебрякова, сокращении лимита на легионеров в КХЛ, изменениях в команде и желании пройти стажировку в клубе НХЛ.

Игра «Адмирала» будет меняться в сторону атаки

— Мы общаемся в Сочи. Курортная атмосфера не отвлекает от работы?

— Я ловил себя на такой мысли, как тренеры «Сочи» могут работать. Не хоккейная погода немного отвлекает игроков. Сконцентрироваться на хоккее здесь сложнее, чем в других городах. Мы не первый раз сюда приезжаем, но иногда на такой мысли я себя ловил.

— Разрешаете игрокам ходить на пляж?

— Сегодня (интервью состоялось 6 августа. — Прим. «СЭ») у нас день отдыха. Команда одержала две победы, провела неплохие матчи. Посоветовались с тренерским штабом и дали выходной. Ничего не запрещено. Пожалуйста, пусть идут загорать или купаться.

— А если бы проиграли?

— Думаю, даже если бы проиграли, ребята получили бы выходной. У нас заканчивался четырехдневный микроцикл. На пятый день напрашивался выходной.

— Андрей Назаров, работая в «Сочи», запрещал игрокам пользоваться самокатами. А вы?

— Они взрослые ребята, профессионалы. Должно быть чувство опасности: что можно, что нельзя. Знаю, что в НХЛ хоккеистам запрещено кататься на горных лыжах. Считаю, что такие вещи должны быть прописаны в контрактах. Я не запрещаю. В Минске на сборах, кто не хотел ехать на автобусе, брал самокаты.

— Прошлый сезон сложился успешно для «Адмирала». Сейчас приходится опускать некоторых игроков на землю?

— Да, но это было в июле. Сейчас это закончилось. Я проходил это с чемпионскими командами в ВХЛ. Теперь столкнулся в «Адмирале». Пришлось вызвать к себе одного-двух игроков и объяснить, что все это в прошлом. Я тоже могу сесть и порадоваться с вами, но мы продолжаем работать. Все с чистого листа. Все заслуги в прошлом. Да и какие заслуги? Мы же не выиграли Кубок Гагарина, а вышли во второй раунд. Мы же не чемпионы.

Фото ХК «Адмирал»

— Такие моменты моментально бросаются в глаза?

— Я вижу, с какой самоотдачей игрок тренируется. Я сторонник того, чтобы хоккеисты тренировались с полной самоотдачей. Всегда говорю им: «Играть вы как будете? Если вы привыкли тренироваться не с полной самоотдачей, то как вы будете играть?» Для меня пример — Шулак. За полтора года каждая тренировка — с полной самоотдачей. С первого же броска, с первого упражнения. Это пример для подражания, как игрок должен тренироваться.

— Возможно было сохранить Шулака в «Адмирале»?

— Думаю, нет. Если бы не «Авангард», то он ушел бы в другую топовую команду. Либор хочет выиграть Кубок Гагарина и считает, что с «Авангардом» это реальнее, чем с «Адмиралом». Поживем — увидим.

— Не замечаете, что команда немного устает от вас как тренера?

— Я знаю срок — три года. Три сезона можно работать в одной команде и одной системе. Потом ты приедаешься, и тебе все приедается в клубе. Считаю, что клуб нужно менять через три года, максимум — четыре. Все приедается. Уже у тренера нет такой мотивации — сделать что-то новое.

— Как вы изменились после прошлого сезона?

— Поменяли направленность тренировочного процесса в пользу атаки. Все говорили, что «Адмирал» играет в скучный хоккей. Я прислушался — сейчас поменяли немного в пользу атаки, стало больше креативности. Я пересмотрел не один раз плей-офф и свои пресс-конференции. Не буду скрывать этого. Сделал выводы: где я ошибся, где правильно поступил.

— Что привело к изменениям в пользу атаки?

— Жизнь меняется, хоккей меняется. КХЛ меняется в сторону атаки. Мы не можем, как мне сказал один журналист, стоять на красной линии и ждать.

— Но это стереотип.

— Понимаете, я на стереотипы и мнения не обращаю внимания. Если не будешь идти в ногу со временем, то поезд уйдет. Все меняется. Во-первых, поменялись правила. Сейчас не только клюшку надо контролировать, но и руку. Будем ставить игру с учетом правил, которые расставляют другие приоритеты. Нельзя стоять на месте. Поезд уйдет сразу — не догонишь.

— Это больше эксперимент: будете держать новую линию весь сезон или откатитесь к модели, которая была успешна?

— Все идет через тренировочный процесс. Конечно, сейчас только август. Вижу, что позитивные вещи с тренировок ребята переносят на игру. Мы только недавно вышли на лед, идут предсезонные игры. Все придет через тренировочный процесс.

Фото ХК «Адмирал»

Уфимские журналисты хотели меня спровоцировать

— Говоря о молодых игроках, используют выражение «синдром второго сезона». Как его избежать «Адмиралу»?

— Игроки понимают действия. Я, конечно, вначале покажу, скажу, направлю. Но когда игрок не понимает, я произвожу действия.

— Увольнение?

— Нет-нет. Когда игрок сядет на трибуну и посидит один, второй, третий матч, а команда без него выигрывает, тогда он начинает понимать, что без него команда побеждает. Хоккеисты понимают действия. Некоторые понимают слова, но есть те, кто понимает действия. Рецепт простой.

— Но у вас не так много хоккеистов, чтобы усаживать на трибуну тех, кто не понимает требования.

— Согласен. Значит, будем обходиться без них. Сыграем теми, кто у меня будет в колоде.

— Поражало, как уверенно вы держались на пресс-конференциях в серии с «Салаватом Юлаевым». Как это удавалось?

— Сам удивляюсь. Честно, так зубы скрипели, когда еще самозванцем назвали. Так некрасиво. Меня специально провоцировали. Уфа — город с глубочайшими хоккейными традициями. Журналисты любят свою команду. И тут — «Адмирал». Кто мог подумать, что «Салават» не пройдет нас? Я тоже их понимаю, они желали победы своей команде и хотели вывести меня из равновесия. Чтобы я наговорил на них, на судей. Провоцировали, я это понимал, но язык тоже подвешен. Это тренерский опыт — быстро знать, как ответить, что говорить. Я тоже набирался опыта. Это мой первый полноценный сезон в КХЛ. Да, зубы скрипели, но я их понимаю.

— После пресс-конференции это осталось в голове, и не повлияло ли это на команду и помощников?

— Команде я никогда не показываю эмоции, даже когда недоволен кем-то или чем-то. Команда никогда ничего не знает. Она не должна видеть, что тренер чем-то недоволен или не уверен. Я пришел в тренерскую, говорю: «Представляете, меня сейчас самозванцем обозвали. Куда мы катимся? Нужно пройти их, чтобы утереть нос уфимским журналистам». У меня хороший штаб. Сказали мне, чтобы я не переживал, мы пройдем их. Раз такие вопросы задают, значит, людей немного затрясло.

— Пресс-конференции после матчей для вас — рутинная обязанность или шанс высказаться?

— В регулярном чемпионате пресс-конференции скучные. Дежурные фразы, мало вопросов. Может быть, это потому, что я — тренер «Адмирала»? Может быть, только мне задавали так мало вопросов? Мне казалось, что «Адмирал» никому не интересен. Дежурные короткие вопросы. А плей-офф — совсем другое. Играешь с одной и той же командой. Летаешь между городами, те же журналисты. Кто знал «Адмирал», меня и игроков? А тут такая упертая противная команда с таким же противным тренером. Мне в кайф, когда погружаешься в плей-офф и идет игра за игрой. Я и в ВХЛ получал удовольствие от плей-офф. Особенно когда доходишь до конца и выигрываешь.

— Даже сейчас по вам заметно, что глаза горят, вспоминая детали прошлого плей-офф.

— Я сторонник максимальных результатов. Это не пустые слова. В плей-офф проявляется человеческий фактор, когда видишь команду, и ребята преображаются. Самое главное, что ты видишь, что смог вытащить их лучшие качества. Они преображаются, не отвлекаются на многие вещи, становятся настоящей семьей. И ты сам вовлекаешься в процесс. Плей-офф — самое крутое, что есть в хоккее.

— Говорите, что вам в регулярке задавали мало вопросов на пресс-конференциях. А вы были готовы общаться с прессой по 10-20 минут? Мне кажется, после игры меньше всего хочется отвечать на вопросы.

— Во Владивостоке всегда короткие пресс-конференции. Один вопрос, максимум — два. Никто меня не дергает. В других городах, думаю, это из-за того, что «Адмирал». К топовым клубам другой интерес. Я читаю сейчас новости: «Топовая команда лишилась такого игрока. Как она будет закрывать плеши? Потеряли центрального — караул!» Про «Адмирал» бы написали, как нам закрывать плеши. Смешно читать это. Они бы в «Адмирал» окунулись, что все о топовых клубах говорить, где максимальные бюджеты? Я это с юмором воспринимаю. Хотелось бы, чтобы лига была равнее. Чем хороша НХЛ? Кто знал, что «Флорида» с восьмого места будет играть в финале? А что «Вегас» выиграет Кубок Стэнли? А я вам сейчас могу назвать три команды, которые будут играть в полуфинале КХЛ.

— «Адмирал», «Амур» и «Нефтехимик»?

— Нет, «Адмирал» будет четвертым. Назвать вам три команды? «Ак Барс», ЦСКА, СКА. Четвертый — «Адмирал».

— Какие вопросы на пресс-конференции вас раздражают? Кроме перелетов.

— Судейство. Зачем провоцировать тренера? Как я могу повлиять на судейство? С «Ак Барсом» я закрыл раз и навсегда эту тему. Все люди ошибаются. Я верю в честность и порядочность судейского корпуса. В Сочи нам судья показывал нововведения в правилах. Момент из финала ВХЛ. Идет бросок, судья свистит, а шайба падает на добивание. Игрок «Химика» забивает, но судья до этого дал свисток. Причем занял такую позицию, что невозможно не увидеть шайбу. Но он дает свисток, ошибся. Гол «Химика» не засчитали. А это финал ВХЛ с «Соколом».

Никита Серебряков. Фото Global Look Press

Серебряков, селекция

— В прошлом сезоне у «Адмирала» многое держалось на Никите Серебрякове. Насколько важно было сохранить его?

— Да, на Серебрякове многое закручено, но и другие ребята важны для меня. Это первый момент, чтобы другим игрокам, оставшимся в «Адмирале», было не обидно. Второй момент: посмотрите на команды, с которыми я работал в ВХЛ. «Динамо» Санкт-Петербург — Саша Самонов получает MVP плей-офф. На следующий год я ухожу в «Сарыарку». Эдик Рейзвих получает приз лучшему вратарю лиги. А еще была МХЛ и Илья Румянцев. Это был мой первый успех: «Динамо» выиграло бронзовые медали.

— Как удается так прокачивать вратарей?

— Вратарь играет хорошо тогда, когда команда системная и дисциплинированная. Когда все знают требования тренера. Что незаблокированным броском, проигранным стыком, борьбой или невыполнением системы тренер будет недоволен. А когда команда организованна, тогда и вратарь хорошо играет. В открытом бесшабашном хоккее с атаками туда-сюда — какой же вратарь справится? Никита еще любит все время быть в тонусе. Я посмотрел немного серию России и Белоруссии. Понятно, что россияне владели инициативой. А белорусы приедут в зону, какая-то контратака, бросок — что-то залетает. Никита был не в тонусе, немного холодный. Много нюансов. А в сборную Никита из какой команды попал? Из «Адмирала».

— Держали в голове план Б, если бы не договорились с Никитой?

— А как я могу держать план Б? В деньги я не лезу. Думаю, Вадим Игоревич Аверкин держал план Б. Защитник — штучный товар, а представляете — вратарь. Где найти его на рынке? Тем более сейчас сократили две легионерские вакансии. Вратарей нет на рынке.

— Расстались с Александром Лазушиным из-за того, что Павел Хомченко моложе и перспективнее?

— Во-первых, Хомченко. Во-вторых, Цыба — первый воспитанник, прошедший через «Тайфун», который подписал контракт с «Адмиралом». Да, он пока на позиции третьего вратаря. Школа «Тайфун» молодая. Это ее первый воспитанник. Если бы мы подписали Лазушина, то где бы Цыба совершенствовался? Пришлось бы куда-то его отправлять, а парень трудолюбивый. Если будет хорошо работать, может вырасти в неплохого вратаря.

— Команду покинул Михал Криштоф. Говорят, с «Сочи» он договорился еще до конца сезона. Вас это удивило?

— Я считаю, что это неприемлемо и неправильно. Мне сказали, что он договорился во время плей-офф. Я и ему, и ранее, отвечая на вопрос, говорил, что это неприемлемо и не по-спортивному. Идет плей-офф, а ты договариваешься с другой командой. Я не понимаю этого. Закончится плей-офф — хорошо. Я даже своему агенту не звонил и запретил ему мне звонить, пока «Адмирал» не закончит плей-офф. Все обсуждения — после сезона, потому что это отвлекает.

Фото ХК «Адмирал»

Сокращение лимита на легионеров

— Такие клубы, как «Адмирал», сильнее остальных ощутили сокращение лимита на легионеров?

— Для нас это больно. Это сильно ударило по «Адмиралу». Сокращены две вакансии. Как теперь их заполнить? Для нас российский рынок хоккеистов очень бедный. Не буду себя хвалить, но у нас остались 17 игроков с прошлого сезона. Это хороший показатель. Я знаю, что у многих были предложения от других клубов, но они остались в «Адмирале». Мне это приятно. Сокращение лимита по нам сильно ударило и ударит. Разговаривал — не буду называть фамилию — с одним заслуженным тренером России. Говорю ему: «Как же так? Хотя бы «Адмиралу» с «Амуром» оставили бы пять». Он ответил: «Вам не пять надо, а семь легионеров. Тогда вы будете конкурентоспособны». Это мудрейший человек в хоккее, который недавно тренировал в КХЛ. Семь! А нам сократили до трех.

— Единственный выход — предлагать иностранцам взять российское гражданство. Как вы относитесь к этому?

— А зачем тогда сокращать вакансии легионеров, чтобы сейчас выдавать российское гражданство? Вы объясните, какой смысл?

— Смысл в том, что новый лимит спустили варварски. Никто не спросил мнение клубов, которые теперь используют такую ответную меру.

— Может быть, проще тогда было оставить пять легионеров? Получается, одной рукой даешь, другой забираешь. 15 лет в лиге всех устраивало пять легионеров. С кем я ни общался — с тренерами, с генеральными менеджерами, — все против этого. Для всех это боль и невыгодно. Российский рынок для уровня КХЛ не очень богатый. И мы это прекрасно знаем. «Авангард» сейчас подписывает Ткачева. Я бы тоже подписал Владимира, но он разве поедет в «Адмирал»? Я бы и Гусева с удовольствием подписал, и Прохоркина, и еще ряд игроков, но они не поедут в «Адмирал».

— С Прохоркиным вы еще можете договориться в Сочи.

— А цена какая, вы что? У нас есть определенный потолок. Мы не можем платить больше, чем есть.

— Своим канадцам не предлагали получить российский паспорт?

— Я сказал и генеральному директору, и спортивному директору, чтобы они предложили. Знаю, что один канадец отказался. Есть еще два варианта.

— Они думают?

— Я еще не спрашивал. Поглощен турниром. Знаю, что один канадец отказался. Говорит, не хочет. Думаю, два других тоже откажутся.

— Можно короткий репорт по двум канадским новичкам: Фьоре и Граовацу? Почему пригласили именно их?

— Я изначально хотел после сокращения двух легионерских вакансий, чтобы в команде было три канадца. У нас остался Колби Уильямс. Хотел канадских легионеров. Переговоры шли очень сложно по обоим игрокам, в том числе по Граовацу. Вадим Игоревич Аверкин — молодец, сработал очень дипломатично. Смог убедить агента одного и второго игроков приехать в «Адмирал». Я сейчас не говорю про Россию — я говорю про «Адмирал». Граовац играл против нас. Он два года провел в лиге. Прошлый сезон получился скомканным, потому что сломал челюсть. До травмы мне он нравился. Он мужикастый хороший легионер стабильного уровня. Фьоре я просмотрел в немецкой лиге. Понимаю, что это не КХЛ. Я сделал уклон на возраст, что он еще молодой, 1996 года. Он по-спортивному мотивирован — думаю, он еще будет развиваться. Знаю, что он хотел поехать в КХЛ после того, как два раза с «Берлином» выиграл чемпионат Германии. Учитывалось его желание и молодость.

— Хотели именно трех канадцев, чтобы они комфортнее чувствовали себя вместе?

— Конечно. Чтобы они психологически себя увереннее чувствовали в раздевалке. Знаю, что часть ребят разговаривает по-английски. Но, опять же, психологический фактор. Для Фьоре это первый год в КХЛ. Хочу, чтобы он чувствовал себя комфортно и дома, и в раздевалке с ребятами. Колби и Тайлер ему помогут быстрее адаптироваться в лиге.

— Можно сказать, что приглашение Максима Чудинова — жест отчаяния из-за дефицита защитников?

— Вы сами и ответили на вопрос, как ситуация есть на самом деле.

— Как Максим справляется с нагрузками на предсезонке?

— Он профессионал. Справляется нормально. Дам ему немного фитнеса. Играть Максим умеет, у него высокий хоккейный интеллект. Надеюсь, он будет боевой единицей «Адмирала» и примет нашу философию и систему игры. Думаю, что он приехал не доигрывать, а правда помочь. Понравился момент в первом матче против СКА, когда он ложился под шайбу, блокировал броски. Я это ценю и вижу. Дайте ему время. Ему надо влиться, привыкнуть к моим требованиям. Игрок опытный, а про остальное вы все правильно сказали.

— В товарищеском матче с минским «Динамо» вы выбрали Чудинова капитаном. Почему?

— У меня такая фишка. Тем игрокам, которых я вижу капитаном, за кем идет команда, кто лидеры раздевалки и лавки, всем даю право побыть капитаном. Дальше посмотрю: мешает ли им это, как они ведут команду. Я даю всем почувствовать себя лидерами раздевалки.

Фото ХК «Адмирал»

Новый контракт с «Адмиралом»

— Летом вами интересовались некоторые клубы. Долго думали, оставаться в «Адмирале» или перейти в другую команду?

— Долго не думал. О конкретном интересе мне агент не сказал. Знаю, что был во многих шорт-листах, но конкретного предложения не было. В «Адмирале» мы провели переговоры. Когда плей-офф закончился, я видел, что клуб заинтересован, и решил подписать контракт еще на один год.

— Говорилось, что вами интересовался «Спартак». Это близко к истине?

— Я первый раз слышу про «Спартак». Туда сразу пошел Жамнов — у него полный карт-бланш, его полностью поддержали. Сейчас «Спартак» — самый активный на трансферном рынке.

— После успешного сезона за «Адмирал» вам хотелось пойти на повышение?

— После плей-офф я проанализировал многое. В «Адмирале» я занимаюсь хоккеем: развиваюсь, набираюсь опыта, тренерских баллов. Понял, что нужен еще как минимум год работы в «Адмирале», чтобы окрепнуть как тренеру со своей концепцией и линией. Я вижу свои плюсы и минусы. Возможно, вижу не все минусы. В «Адмирале» я занимаюсь только хоккеем — меня это полностью устраивает. Я не влезаю в вещи, которые меня отвлекают. Так я работал в питерском «Динамо» у Сергея Михайловича Черкаса. Три с половиной года я занимался хоккеем и развивался как тренер. Все шаг за шагом: стал гибче, мудрее, где-то промолчал, где-то сказал, не лезу, куда не надо. Сейчас занимаюсь только командой.

— Минусы связаны в первую очередь с коммуникацией?

— Такое тоже есть. Я очень ценю и уважаю профессиональное отношение к делу спортштата. Я все вижу и понимаю, кто как работает. И когда кто-то не работает, я тоже это вижу и могу сказать: «Давай, друг, надо работать на команду». Я же это требую с игроков, правильно?

— Сервисмена можете отругать за плохо наточенные коньки?

— Конечно, если игрок падает по два-три раза за тренировку. Я за этим тоже слежу — чтобы у каждого было два лезвия и чтобы ничто не отвлекало и не мешало им тренироваться, готовиться и играть. Это пчелы, которые несут мед. Чтобы он получился качественным, пчелы не должны отвлекаться на посторонние вещи. Если мы подняли планку, то она касается не только тренера, но и всего спортштата и персонала. Все должны работать очень профессионально. Ну а как? Только с тренера спрашивать будем? Нет. Надо же меняться. Все ждут, как тренер поменяется. Хорошо, тренер старается это сделать, но и остальным нужно идти в ногу со временем.

— Сколько шансов даете человеку, который не выполняет ваши требования?

— Между прочим, за третий сезон в «Адмирале» я не поменял ни одного человека в спортштате. Ни администратора, ни начальника. Все ребята, которые пришли, работают в «Адмирале». Есть отдых, есть работа. Все люди любят отдыхать, но работа есть работа. Она для меня на первом месте. Тем более в КХЛ нет мелочей: как правильно подать клюшку, как наточить коньки, как вылечить, как провести профилактику, как восстановить, фазы питания. 68 игр! Я стараюсь контролировать все. Даже как убрали раздевалку, приходили ли уборщицы и во сколько. В прошлом году была ситуация. Приходят тренеры и начинают полы в тренерской мыть. Говорю: «Как так? Мы же давно работаем. Подошел к начальнику, попросил вымыть полы в тренерской раньше, чем я прихожу на работу». Я вышел из тренерской и потерял 15 минут времени, а мне надо все подготовить. Слежу, как проветривается раздевалка, даже иногда смотрю, что игроки едят. У меня короткая скамейка, я не могу потерять пять игроков из-за отравления. Обращаю на все внимание. Закрыть глаза на это не могу.

— В таком режиме работы голова в какой-то момент закипает и хочется дома максимально отключиться от хоккея?

— Да. Спасибо жене, что дома создает комфорт и уют. Она — молодец. Берет все это на себя. Она очень переживает за меня и мою работу. Люблю, когда дома уютно. Стараюсь разговаривать о других темах. Планка высокая, хочется достичь максимального результата, а если что-то мешает — это не очень хорошо.

Хоккеисты рижского «Динамо». Фото Global Look Press

Мне не интересно, куда движется латвийский хоккей

— Что происходит с рижским «Динамо»? Огорчила новость о закрытии клуба?

— Мне это не интересно. Единственное — могу сказать спасибо «Динамо» за то, что, когда я был начинающим тренером, мне дали поработать в МХЛ. Мне предоставили трамплин. Дальше молодежной лиги меня никто не поднимал. Я два или три раза проходил собеседования. Делал это на своем родном языке — многим это не нравилось. Дальше собеседования никогда ничего не уходило. Всегда назначали других тренеров. Я равнодушен к рижскому «Динамо». У меня другие мысли, идеи, жизнь. Я был огорчен таким подходом. Я говорил на русском языке — это, наверное, играло большую роль. Меня не ставили главным тренером.

— Следите, куда движется латвийский хоккей?

— На чемпионате мира я не был. Куда он движется, мне не очень интересно. Рад, что сборная выиграла бронзовые медали. Порадовался за Харийса Витолиньша, который хорошо сработал, подготовил команду и воспользовался правильным случаем, когда не играли Россия и Белоруссия. Чемпионат мира ослаблен, плюс был не самого высокого уровня. Если уж самая слабая сборная Канады выиграла ЧМ. Латвия могла пройти канадцев в полуфинале. Все игры я смотрел по телевизору. Искренне рад за сборную, но то, что происходит в латвийском хоккее, мне не интересно, так же как я не интересен им.

Хотел бы съездить на стажировку в НХЛ

— Поздравляли Теодорса Блюгерса с выигрышем Кубка Стэнли?

— Поздравил. Больше скажу: 11 августа он привезет Кубок Стэнли в Ригу. После турнира в Сочи лечу домой, меня пригласили. Сфотографируюсь с кубком, подержусь, почитаю фамилии, команды. Это значимое событие. Впервые в истории Латвии Кубок Стэнли приедет в Ригу. Потом улетит в Швецию к Карлссону. Когда приезжаю в Ригу, отец Блюгерса приглашает ночью к себе домой. Мы хорошо общаемся с ним. Я слежу за его карьерой. Парень так пробился, хотя никто не верил. Искренне рад за него, а сейчас еще и выиграл Кубок Стэнли. Молодец! Надо не останавливаться, двигаться дальше и идти за вторым.

— Как же вы все успеваете? Вы и чемпионат мира смотрели, и игры Блюгерса, и за «Адмиралом» следите!

— Сумасшедший. (Смеется.) А как же? Надо за всем следить. Я и многие хоккейные передачи смотрю.

— И читаете все?

— Очень люблю читать высказывания тренеров.

— Зачем?

— Я выписываю фразы.

— У вас блокнот есть?

— Много блокнотов! Двадцать с чем-то. Выписываю только мудрые фразы, которые мне нравятся и интересны.

— Какую последнюю мудрую фразу выписали?

— Последняя — концепция Сергея Федорова в серии против СКА или «Ак Барса».

— Высказывания каких тренеров выписываете больше всего?

— Одно время мне очень нравился Боб Хартли и его высказывания. У меня даже есть высказывания Херба Брукса. «Великие моменты рождаются из великих возможностей». 1980-й год, Лейк-Плэсид. Видите, откуда все тянется?

— Как давно ведете блокноты?

— Давно. Лет 15. Сразу, как начал тренировать. Один мудрый человек сказал: «Все записывай!» У меня сейчас есть все предсезонки «Адмирала», все упражнения на каждый день. Все написано от руки. Надо работать и совершенствоваться. Результат на ровном месте не появляется, какая бы команда ни была в руках. Все надо натренировать. Когда пазл складывается, все работают, тогда и кубок будет. Так было в питерском «Динамо» и «Сарыарке». Самое главное — вера в тренера. Когда руководитель не верит в тренера, это его убивает. Надо верить в тренера до конца, а не гонять, как зайцев по поляне, за три-четыре поражения.

Фото ХК «Адмирал»

— В «Адмирале» сразу почувствовали веру?

— Не сразу. Нужно было дать результат, показать работу и что мое направление имеет право на жизнь. Все приходит через победы, в том числе вера руководства в тренера. Нужно потерпеть — Москва не сразу строилась. Нужно подготовить команду.

— За карьеру вы поиграли в разных странах. Хоть раз были близки к Северной Америке?

— Нет. Я не был интересен североамериканскому рынку из-за невысокого роста. Да, я был быстрым, юрким, забивным, но не подходил под их формат. И меня даже не тянуло туда. Я — домосед. В Америку летать далеко. Европа близко: час туда, час обратно — и ты дома.

— Некоторые наши тренеры проходили стажировки в НХЛ. Например, Гатиятулин ездил в «Даллас». Не думали об этом?

— Думал, но я даже не знаю, как туда попасть. Пока нет представления. Я бы с удовольствием съездил, но меня никто не приглашал. Я даже не знаю, как это организовать. Приехать и сказать: «Я — Тамбиев из «Адмирала», можно вас послушать?» Наверное, у тренеров, которые поехали, есть какие-то связи. Я бы, конечно, съездил. Молодым тренером с удовольствием ездил на семинары Владимира Владимировича Юрзинова. Столько интересного узнавал!

— К кому из тренеров хотели бы попасть?

— К Кэссиди из «Вегаса». Он так поставил игру команде! У него не было ярких звезд. Да, были исполнители и креативные хоккеисты, но как была поставлена игра! Я смотрел за концовкой сезона «Вегаса» и сразу сказал отцу Блюгерса: посмотри, как поставлена игра команды. Она умеет терпеть, обороняться, атаковать, все сбалансированно. Думал, что они далеко пройдут в плей-офф. К нему бы я съездил, но поделится ли он секретами? Я хотел съездить к Салливану в «Питтсбург», но не получалось из-за пандемии. Хочется посмотреть изнутри раздевалку, было бы интересно посмотреть и записать тренировки. Я завидую тренерам, которые были там. Все приходит из Северной Америки. Все лучшее берется оттуда.

— «Адмирал» может стать русским «Вегасом»?

— Может, если подписать двух-трех игроков. Но точечно — я не наглею. Хорошего защитника, а лучше двух и нападающего, который умеет забивать и может решить большинство. Про уровень Шулака я молчу. Не отказался бы от надежного защитника с опытом игры в КХЛ, который мотивирован. Тогда можно подумать. Игроков этих двух позиций нам не хватает.