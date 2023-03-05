Неожиданный герой плей-офф: за три матча забил больше, чем за всю регулярку!

21-летний нападающий Даниил Тесанов раскрывается в «Локомотиве».

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Рафиков — 1 (бол., Никулин, Красковский), 10:27 — 0:1. Тесанов — 2, 16:10 — 0:2. Алексеев — 1 (бол., Рафиков, Никулин), 35:27 — 0:3. Тесанов — 3 (Марченко, Рафиков), 56:10 — 0:4.

Вратари: Дорожко — Исаев.

Штраф: 32 — 8.

Броски: 30 (6+17+7) — 42 (15+12+15).

Судьи: Гашилов, Оленин.

5 марта. Балашиха. «Арена Балашиха«. 5565 зрителей.

Счет в серии: 1-2

Плей-офф — это всегда время неожиданных героев, на которых мы не всегда обращали внимание раньше. Прошлой весной мы наслаждались рождением звезды Максима Соркина, который потащил ЦСКА к Кубку Гагарина с великим ветераном Александром Поповым. Удивлялись, как при ограниченном игровом времени здорово выглядит у Ильи Воробьева черновой нападающий Архип Николенко. По-настоящему радовались за Григория Дронова, который после пропущенной регулярки стал сильнейшим защитником и хребтом «Магнитки» в плей-офф. Наблюдали настоящий ренессанс Брендана Лайпсика. А в этом розыгрыше Кубка Гагарина мы открываем для себя парня по имени Даниил Тесанов.

Уроженец Ярославля никогда не считался талантом первой величины. Играя за «Локомотив-2001» в открытом первенстве Москвы, габаритный праворукий нападающий никогда не страдал от дефицита очков, но зачастую находился в тени Владислава Фирстова и Ярослава Лихачева. Тем не менее скауты всегда хвалили его за хорошую рабочую этику, мобильность и умение пользоваться габаритами. При этом он никогда не считался типичным деревянным солдатом, который умеет исключительно таскать рояль. Однако если любимец Игоря Ларионова и мессия «Амура» Вадима Епанчинцева в свое время решили уехать за развитием в Северную Америку, то Тесанов остался дома и решил пробиваться в основу родной команды через МХЛ.

Долгое время его перспективы в «Локомотиве» были максимально расплывчатыми. По своему типажу и базовой комплектации форвард прекрасно подходил под игровую модель Игоря Никитина. Проблема была в том, что в любой момент за спиной у него всегда могли появиться три-четыре человека из плодовитой ярославской школы, которая в последние годы поставила на поток выпуск качественных игроков для нижних звеньев. А усложняло ситуацию то, что в прошлое межсезонье он перестал считаться лимитчиком.

Но в итоге Тесанов застолбил место в основе еще летом, когда выиграл конкуренцию за место в четвертой тройке рядом с Сергеем Андроновым у бывшего партнера по детской команде и другого ярославского тяжеловеса Максима Березкина. При этом однажды Никитин даже попробовал собрать по-настоящему доморощенное чеккерское звено, объединив двух здоровяков в сочетании с Артемом Ильенко. И все же большую часть регулярки Даниил провел именно на левом краю у капитана «Локомотива», олицетворяющего хоккей главного тренера железнодорожников.

Ярославец по-настоящему здорово провел старт чемпионата, забросив уже в третьем матче с «Нефтехимиком», и регулярно создавал моменты, оставаясь максимально полезным в прессинге и разрушении. Но в конце сентября он получил неприятную травму, пропустил практически месяц и после нее никак не мог прийти в себя.

«После восстановления Тесанов никак не мог встроиться в игру звена, многое делал невпопад, терял шайбу, постоянно бросал мимо из невыгодных позиций. Я все списывал на психологию. Парень потерял уверенность, и все повалилось», — вспоминает коллега и автор телеграм-канала «Хоккейные головы» Сергей Подгорнов, который не пропускает ни одного матча с участием «Локомотива».

Тот гол в ворота нижнекамцев так и остался для него единственным в регулярке. Тяжко все было у силового вингера и с голевыми передачами. Однако стоило ему забить во втором матче с «Витязем», как в нем проснулся тот самый парень образца начала сезона, который сегодня не остановился и оформил дубль.

Причем его первый гол вполне претендует на звание пока что самого красивого в первом раунде. За несколько минут до конца первого периода он роскошно обыграл «1 в 1» Алексея Волгин, сместился в центр и с неудобной руки отправил шайбу под блин голкиперу балашихинцев.

А за три минуты до финальной сирены он показал Дорожко, что у него есть не только быстрые руки, но и великолепный бросок в касание, который он демонстрировал еще в МХЛ. И это при том, что Тесанов сыграл сегодня всего 10 минут и 40 секунд — меньше, чем любой другой игрок «Локомотива».

Только ждать, что теперь игровое время резко вырастет, все же не стоит. Все-таки Никитин — тренер довольно консервативный. Да и стоит ли что-то менять, если «Локомотив» нащупал свою волну? Сейчас Даниилу куда важнее доказать, что его перформанс никакая не аномалия, и сделать заявку на будущее — не через голы, так через работу и игру без шайбы. А там, глядишь, и место в топ-9 не заставит себя ждать. Тем более что в следующем сезоне он наверняка может воссоединиться с Ярославом Лихачевым, с которым они долго играли в одном звене по детям.

Скажете, звучит слишком красиво и наивно? Не без этого. Но в Ярославле, рисуя в голове эту связку, уже с улыбкой потирают руки.