Канадский тренер провалил работу в минском «Динамо». Но команда все равно вышла в плей-офф

Обзор дня Алексея Шевченко.

Минское «Динамо» выполнило задачу-минимум — попало в плей-офф. Белорусский клуб снова выходит на СКА в первом раунде, но если в прошлые сезоны от клуба ждали хоть каких-то сюрпризов, то на этот раз даже неловко, что СКА получает такого слабого соперника. Питерцы могут проиграть хотя бы один период из четырех матчей только из-за собственных ошибок.

Белорусы должны благодарить судьбу и КХЛ за то, что в Западную конференцию перевели «Куньлунь», кроме того, в ней выступал «Сочи». Эти два клуба завершили сезон досрочно, можно сказать, что и в августе. В итоге два места вне второго этапа турнира были заняты. Осталось дождаться, кто дрогнет еще.

И тут появился «Спартак» со своими глубокими проблемами в менеджменте. Когда в одной команде трижды меняют главного тренера, то такой клуб обречен на провал. Беды белорусского клуба были тоже серьезными, но все же не такими, как у красно-белых.

Крэйг Вудкрофт. ХК «Динамо» Минск

Минчане пострадали из-за того, что не прочувствовали, когда надо менять тренера. За год до этого Крейг Вудкрофт подписал двухлетний гарантированный контракт с приличной компенсацией в случае досрочного увольнения и обезопасил себя от проблем. При этом канадский специалист внезапно прекратил работать. Ему стало неинтересно. Еще летом говорили о том, что провел черту между легионерами и русскоязычными игроками, последние постоянно находились под давлением, с них спрашивали, а иностранцы чувствовали себя свободными птицами.

И весь сезон тренер придерживался этой линии поведения. Меркли, Пакетт, да любой иностранец творили на льду не бог весть что, но это никак не отражалось на их игровом времени и доверии. Российским и белорусским игрокам доставалось по полной. Чего стоит, например, конфликт с Павлом Варфоломеевым, который концовку сезона провел в экстралиге, а не в первой команде, хотя у него приличная статистика. В начале сезона не выдержал такого отношения Дмитрий Буйницкий. Он даже завершил карьеру.

Интересно, что менеджеры клуба были в курсе подобного разделения, но ничего поделать не могли. Проводить беседы с Вудкрофтом было бессмысленно, увольнять — дорого. Попытались исправить положение, пригласив в штаб Александра Андриевского, но по большому счету что может сделать второй тренер? Он лишь помощник.

При этом в нынешнем сезоне состав минского «Динамо» приличный. Чуть проседала вратарская линия, но как и во многих клубах КХЛ. Однако состав иностранцев из дальнего зарубежья был очень сильным, начала подрастать местная молодежь, да и российские хоккеисты не выпадали. Если бы Вудкрофт работал как следует, то белорусская команда вполне могла бы побороться за место в первой четверке, а не получать путевку в плей-офф в предпоследний день регулярного чемпионата.

Фото ХК «Динамо» Минск

Вудкрофт уйдет после сезона, новый контракт ему не предложат. Говорят, что одним из главных кандидатов на освободившийся пост будет Андрей Разин. Представляю, как бы он распорядился нынешним богатством. С таким подбором хоккеистов, имея Меркли и Мороза, Варфоломеева и Соколова, а еще с таким выбором в обороне он бы точно избежал нервной концовки в турнире.

Так что руководство команды должно благодарить «Сочи» и «Куньлунь», которые отобрали у «Спартака» важные очки. Иначе бы минчане никуда бы не попали, так как тренер там просто ждал окончания контракта с середины лета.