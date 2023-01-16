Доигрались. Воробьеву дали три матча на исправление ситуации

Обзор дня Алексея Шевченко.

Руководство «Металлурга» пытается своими способами решить проблему с результатами и качеством игры. Перед тренерским штабом поставлена задача за три встречи изменить ситуацию, иначе последуют выводы, а команда может пойти дальше совсем с другими людьми во главе. Доигрались.

Собрание, на котором все это было произнесено, состоялось в Сочи после поражения от аутсайдера турнира. До тренеров и хоккеистов донесли, что дальше так жить и играть нельзя, никто не будет терпеть унылый хоккей и такие результаты. Не та система, чтобы спокойно воспринимать унижения. У владельцев есть десятки способов усложнить жизнь, и они могут воспользоваться любым.

Один был тут же предложен. Команде дается три матча на исправление, а если хоккеисты и тренеры не отреагируют, то пусть пеняют на себя. Не удалось выяснить, что именно должно произойти за эти три игры. Надо одержать три победы? Или хотя бы смотреться не столь плохо, как прежде? Сомневаюсь, что любой клуб способен взять шесть очков на следующей неделе, ведь предстоит провести матчи в гостях с «Салаватом Юлаевым», «Авангардом» и «Сибирью». Расписание так себе, но и «Металлург» не команда, чья задача попасть в восьмерку. Наверное, четыре-пять очков уберут напряжение, ну или два-три, если качество хоккея улучшится.

Теперь по Дмитрию Квартальнову, чье имя назвали во время собрания. Тут не все так однозначно. Не думаю, что тренер уже взял билеты в Магнитогорск, вряд ли с ним провели даже предварительные переговоры. Скорее имя Квартальнова всплыло как угроза. Не получается с Ильей Воробьевым, который известен вежливостью, терпимостью и демократичностью? Ну что же, позовем единственного известного свободного специалиста, чьи методы работы не всем придутся по душе.

Дмитрий Квартальнов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Технически все сложно. У Ильи Воробьева приличный контракт, который будет действовать еще один сезон. Надо платить компенсацию, а также тратиться на приглашение нового специалиста. Это дорого, но за ценой в Магнитогорске не постоят, если будет необходимость. А хоккеистам и деваться некуда. Проблема в том, что в команде собраны такие люди, которым методы Квартальнова явно не придутся по душе.

Но это лишь версия. Не исключено, что владельцы реально провели переговоры, как минимум прощупали почву и решили, что пойдут на изменения перед плей-офф, пусть это и встанет в копеечку. Не спасет Илью Воробьева действующий контракт, пусть в договоре наверняка есть пункт о полной компенсации в случае досрочного расставания. Но в «Металлурге» легко пожертвуют сотней миллионов рублей, лишь бы только не видеть на льду того, что происходит сейчас.

Квартальнов в «Металлурге» — большой риск. Не секрет, что в КХЛ есть хорошие хоккеисты, которые не хотят работать с тренером. И рынок не на их стороне. Например, Николай Голдобин не найдет себе другую команду в лиге, он уедет в Америку, но там нападающего, мягко говоря, не ждут. Остальные тоже вряд ли окажутся в плюсе.

Но поставьте себя на место владельцев. В Магнитогорске платят большие зарплаты, там никогда не задерживали выплаты, а ко всем относились по-доброму. И что в ответ? Поражения от «Адмирала» и «Сочи» — это часть проблемы. Хоккей такой, что его смотреть невозможно. Никто подобное терпеть больше не будет.

Уже в понедельник вечером мы узнаем, как отреагировала команда.