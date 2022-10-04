Смелость или обман? Зачем ЦСКА меняет вратаря в овертайме

Армейцы впервые поплатились за свой трюк — замену голкипера на четвертого полевого игрока в дополнительное время — потеряли шайбу во время розыгрыша и уступили СКА . Однако поражение не смутило Сергея Федорова : штаб красно-синих и дальше планирует пользоваться этим приемом.

Ответка

Ничья в основное время. Овертайм. ЦСКА выигрывает первое вбрасывание — и понеслась.

Голкипер бежит на скамейку. На лед выскакивает четвертый полевой. Армейцы встают в зоне, начинают плести кружева, растаскивая оборону перед акцентированным броском. Знакомый сюжет, не правда ли?

Подобный расклад стал мейнстримом для команды Сергея Федорова. ЦСКА удивляет смелым трюком с прошлой регулярки. Его изобретатель — бывший тренер армейцев Евгений Корешков. Специалист использовал замену вратаря в овертайме, работая в «Барысе» в сезоне-2017/18. За большинство казахстанцев отвечали Диц, Даллмэн, Сент-Пьер и Вэй. Такие мастера ловко воспользовались свободным пространством и не оставили шансов обороне «Витязя».

Корешков подсказал фишку Федорову — и с прошлого сезона ЦСКА почти регулярно играл овертаймы вчетвером, но с пустыми воротами. Летом Евгений Геннадьевич покинул клуб и перешел в СКА. Символично, что в первом же армейском дерби петербуржцы подловили москвичей, забив в пустые ворота. Вот так ответка.

Хозяева подозвали Адама Рейдеборна на скамейку уже на 12-й секунде. Выигранное вбрасывание располагало к замене голкипера. Москвичи расставились в зоне, опасно бросали, но гостей спасли Дмитрий Николаев и каркас ворот. Далее Константин Окулов замешкался у борта, обрабатывая неудобный пас Максима Соркина, проиграл борьбу Максиму Грошеву и не догнал резвого форварда СКА. Преодолев синюю линию, нападающий бросил по пустым воротам и не промахнулся.

Жульничество или смелый ход?

Владеющая шайбой команда получает солидное преимущество в формате 4х3. Больше свободного льда, больше пространства для маневров и обостряющих передач. Вот только каждая ошибка может стать фатальной. ЦСКА до гола Грошева рисковал получить в пустые, потеряв шайбу. Но хозяева взорвались и вернули ее себе. Постарался настырный Плотников. Вторую ошибку петербуржцы не простили.

Не понимаю коллег и болельщиков, ехидно радующихся наказанию ЦСКА за замену голкипера. Некоторые предлагают карать команду, пропустившую в пустые ворота в овертайме, нулем очков. Называя это дырой в регламенте лиги, которая прикрыта в НХЛ. За океаном хитрость, используемая ЦСКА, недееспособна. По правилам лиги команда, пропускающая в пустые ворота в овертайме, лишается очка, заработанного в основное время. Менять голкипера на полевого не запрещается. Пожалуйста — выпускайте четвертых игроков, но, если пропустите, останетесь с «баранкой». В регламенте КХЛ данный пункт отсутствует.

Энхаэловскую кальку считаю неуместной. Многие на автоматизме полагают, что НХЛ — идеальный мир без изъянов и грехов. И если российский хоккей стремится к прогрессу, то надо перенимать североамериканский опыт. Это, конечно, не так. Абсурдно лишать очка команду, которое она получила за 60 минут. Основное время закончилось вничью. Каждый клуб гарантировал по одному баллу. Далее разыгрывается дополнительное очко. Хороши все легальные средства, если хочешь достигнуть цели. Контраргументы звучат наивно.

Только не говорите, что в формате 4х3 убивается интрига, а атакующая команда получает незаслуженное преимущество. Прежде чем заменить вратаря, надо выиграть вбрасывание. В центральном круге соперники равны. Далее ЦСКА ведь не прячется за воротами, выжидая концовки матча, а сразу мчит в чужую зону. СКА показал, что метод москвичей имеет побочный эффект. Прессингуйте, отбирайте шайбу и забивайте в пустые. Что и сделали гости. Это в том числе проявление тренерской гибкости, как противодействовать лишнему игроку соперника.

Эффективность замены вратаря в овертайме

Риторика Сергея Федорова на пресс-конференции намекает, что ЦСКА не откажется от трюка после поражения СКА. Армейцы не боятся рисковать. Тренеры понимают, как использовать сильные стороны команды. Москвичей подвел технический брак. Соркин выдал читающийся пас. Окулов проиграл борьбу у борта. В расстановке 4х3 с пустыми воротами каждая оплошность может обернуться пропущенной шайбой.

— Этот прием мы используем постоянно. Я считаю, у нас есть преимущество, его надо использовать, наша команда к этому готова. Пропущенный гол — это техническая ошибка, потеря концентрации, все бывает. Но мы дали себе шанс забить и выиграть в овертайме — это факт, — сказал после матча Сергей Федоров.

СКА оформил уникальное достижение. Петербуржцы первыми в КХЛ подловили москвичей на замене вратаря в овертайме. В сезоне-2021/22, когда ЦСКА задал тренд, три из четырех попыток завершились успешно. В игре с московским «Динамо» армейцы чуть было не пропустили, но Станислав Галиев не попал в пустые ворота. Правда, на буллитах очко заработали бело-голубые.

Как ЦСКА играл в овертаймах, меняя вратаря, в сезоне-2021/22.

В сезоне-2022/23 ЦСКА смелее меняет вратаря. С «Нефтехимиком» голкипер убежал на лавку на шестой секунде, со «Спартаком» — на девятой, со СКА — на двенадцатой. Соперникам важно не проиграть первое вбрасывание. Например, против «Куньлуня» армейцы не успели заменить вратаря, так как сами пропустили на 10-й секунде после молниеносной атаки китайцев.

Как ЦСКА играл в овертаймах, меняя вратаря, в сезоне-2022/23.

Хочется верить, что КХЛ не пойдет по пути НХЛ и не станет менять правила из-за голов ЦСКА в овертаймах. В длинном регулярном чемпионате уместны все способы, подогревающие интерес к игре. Обратите внимание, что овертайм армейского дерби обсуждался активнее основного времени. Об этом говорят не только публикации коллег, но и вопросы на пресс-конференции.

Трюк с заменой вратаря использует не только ЦСКА. Опыт переняли «Витязь» и «Северсталь», где нет исполнителей уровня сборной России. Не надо наказывать клубы за смелость и инициативность. Овертаймы 3х3 сами по себе отдельный мир. Недаром в плей-офф лига откатывается к привычным параметрам дополнительного времени. Зато в регулярке публика получает зрелище и непредсказуемые сюжеты.