Ковальчук возвращается в большой хоккей? Он планирует играть за «Спартак» спустя 22 года

Легенда Квебека-2008 пропустила два последних сезона, но официально не говорила об окончании карьеры.

Риск подпортить репутацию

Илья Ковальчук в последние годы примерил образ человека-загадки. Нападающий не объявил об окончании карьеры, хотя не выходил на лед в официальных турнирах после сезона-2020/21. Завоеванный с «Авангардом» Кубок Гагарина пока закрывает игровой путь героя Квебека-2008. Серебро Олимпиады-2022 Ковальчук взял уже в должности генерального менеджера. Тем удивительнее звучат слухи о возможном возвращении Ильи Валерьевича в большой хоккей после двухлетней паузы. Выглядит перерождение чемпиона мира исключительно как красивая история, которая не несет под собой большого спортивного смысла.

Спортсменов нередко называют азартными людьми. В большой карьере, особенно если она складывается успешно, нужно вовремя остановиться. Почти как в покере, чтобы не потерять заработанное состояние. Трофеев, титулов и денег, полученных от контрактов, Илью никто не лишит, но подпортить репутацию неудачным возвращением в хоккей очень легко. Ковальчука привыкли видеть лидером на льду. Топ-игроком, который ведет команду к большим целям, а не отбывает номер и прикрывается заслугами прошлого. Способен ли на это хоккеист после длинной паузы — не знает никто.

Илья Ковальчук в 2001 году. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Ковальчук заявил коллегам из РИА «Новости», что рассматривает вариант подписания контракта со «Спартаком». Это родной клуб нападающего, который дал ему дорогу в большой хоккей. Последний матч за красно-белых Илья провел в далеком сезоне-2000/01. После чего перешел в «Атланту» и отправился покорять НХЛ. Возвращение в команду юности — красивая маркетинговая история, которая пойдет на пользу и «Спартаку», и КХЛ. Лиге не хватает звезд большой величины для раскрутки проектов. Ковальчук — лицо, узнаваемое от Сан-Хосе до Владивостока. Культовая фигура нашего хоккея. С позиции пиара потенциальное возвращение Ильи для России сейчас сравнимо с возобновлением карьеры великого канадца Горди Хоу.

За возвращение в «Спартак» говорят теплые отношения Ковальчука с главным тренером Алексеем Жамновым. Вместе они прошли пекинские ковидные трудности на Олимпиаде, когда проиграли золотые медали. Не должно возникнуть проблем и в раздевалке красно-белых. Авторитет уровня Ковальчука идеально дополнит любой коллектив. Достаточно вспомнить, как Илья помог «Авангарду» в золотой сезон, став своеобразным мостиком между тренерским штабом Боба Хартли и хоккеистами. Умение поднять команду на бой и вдохновить партнеров у опытного форварда не отнять. Волнует только, справится ли сам Илья с уровнем нынешней КХЛ и сможет ли адаптироваться к расширенному до 68 матчей календарю с единственной паузой на Матч звезд и Кубок Первого канала.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Голливудский сценарий не прокатит

О физической форме нападающего можем судить только по публикациям в запрещенной сети. В августе прошлого года Ковальчук рассказывал, что занимался с экс-тренером сборной России по ОФП Дмитрием Яшанькиным и выполнял нагрузку, которая предполагалась для действующих игроков, в том числе из НХЛ. Нынешнее состояние Ильи — загадка. Неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы вернуть мышечный тонус и приспособиться к скоростям на маленьких площадках. Не покидает мысль, что Ковальчук затянул с возвращением в «Спартак» как минимум на год. После чемпионства с «Авангардом» Илья искал варианты в НХЛ, но не получил достойных предложений. В итоге пропустил два сезона — и отложил официальное окончание карьеры.

Ковальчуку найдут место в составе «Спартака», но прежде всего нападающий должен определиться, готов ли он к мощной перезагрузке. Истинные мотивы возможного возвращения на лед объяснит только сам Илья. Мне же Ковальчук больше видится на управленческой должности в клубе, хотя начать можно и с тренерского штаба. В успешность возвращения на лед отказываюсь верить, каким бы киношным оно ни получилось для всех причастных сторон. Подарить «Спартаку» и самому себе новый хеппи-энд, до которого не смогут додуматься в Голливуде, в нынешних реалиях будет невероятно сложно.