КХЛ все-таки нужен Матч звезд. Вот основные причины

10-11 декабря в Челябинске состоялся 13-й звездный уик-энд.

В последнее время все чаще идут разговоры о том, что идея проведения Матча звезд попросту изжила себя, даже несмотря на изменение формата со стороны лиги.

Хоккеисты, удостоенные выбора, частенько пытаются соскочить с хоккейного праздника по надуманным причинам, предпочитая лишние пару дней отдохнуть с семьей, и все чаще относятся к привилегии со стороны лиги, журналистов и болельщиков как к навязанной им обязаловке и приезжают отбывать повинность. А у тех, кто относится к мероприятию со всей ответственностью и желанием, банально не хватает новых приемов, номеров и задумок, чтобы выделиться перед зрителями.

Андрей Алтыбармакян с «шашлычной» клюшкой. ХК «Трактор»

В отличие от аналога МХЛ в лице Кубка вызова, здесь по-прежнему катаются на прямых ногах и не играют всерьез. Казалось бы, при таких вводных интерес к нашему звездопаду должен страдать. Но как бы не так — Матч звезд по-прежнему собирает полные трибуны. И челябинский уик-энд не стал исключением.

Почему же этот формат не умирает? Ответ предельно прост. Люди приезжают сюда не за уровнем хоккея, не за силовыми приемами, не за накалом и нервами, за которые все и полюбили игру. Они едут не столько посмотреть, как совершенно легально дурачатся и веселятся лучшие хоккеисты КХЛ, сколько пообщаться с такими же фанатами из других городов и почувствовать единение, которого так не хватает в разгар соперничества их команд.

Болельщицы Матча звезд. ХК «Трактор»

К организации Матча звезд КХЛ вопросов никаких нет: лучше, чем в Челябинске, сделать все сложно. У многих возник вопрос по поводу отсутствия трансляции на телевидении, но при желании посмотреть игру можно было с помощью пары простых манипуляций.

Кажется, что не зря выиграла в итоге команда дивизиона Боброва: парни Романа Ротенберга были заряжены не на шутку. Но, думаю, три другие команды точно не расстроились. И увезли из Челябинска только приятные впечатления.

Маскоты. ХК «Трактор»

Полуфиналы*

Бобров — Тарасов — 9:7

Харламов — Чернышев — 8:5

Матч за 3-е место

Чернышев — Тарасов — 10:11 Б

Финал

Харламов — Бобров — 6:7

* Матчи проходили в формате «3 на 3».



Составы команд

БОБРОВ

Вратари: Максим Дорожко («Витязь»), Патрик Рыбар («Спартак»); защитники: Александр Никишин (СКА), Егор Савиков («Спартак»), Максим Федотов («Торпедо»); нападающие: Андрей Алтыбармакян («Сочи»), Алексей Кручинин («Торпедо»), Дамир Жафяров, Дмитрий Яшкин, Марат Хайруллин (все — СКА); главный тренер — Роман Ротенберг (СКА).

ТАРАСОВ

Вратари: Алексей Колосов («Динамо» Мн), Даниил Исаев («Локомотив»); защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Робин Пресс («Северсталь»), Андрей Миронов («Динамо» М); нападающие: Виталий Пинчук («Динамо» Мн), Дмитрий Рашевский («Динамо» М), Брэндон Ип («Куньлунь»), Максим Шалунов («Локомотив»), Даниил Вовченко («Северсталь»); главный тренер — Сергей Федоров (ЦСКА).

ХАРЛАМОВ

Вратари: Илья Проскуряков («Трактор»), Игорь Бобков («Автомобилист»); защитники: Егор Яковлев («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Сергей Телегин («Трактор»); нападающие: Антон Бурдасов («Трактор»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Павел Порядин («Нефтехимик»), Николай Голдобин («Металлург»), Илья Сафонов («Ак Барс»); главный тренер — Илья Воробьев («Металлург»).

ЧЕРНЫШЕВ

Вратари: Андрей Кареев («Салават Юлаев»), Евгений Аликин («Амур»); защитники: Либор Шулак («Адмирал»), Райан Мерфи («Салават Юлаев»), Алексей Береглазов («Авангард»); нападающие: Саша Хмелевски («Салават Юлаев»), Сергей Толчинский («Авангард»), Ярослав Лихачев («Амур»), Александр Шаров («Сибирь»), Джереми Бракко («Барыс»); главный тренер — Виктор Козлов («Салават Юлаев»).