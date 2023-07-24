Один из лучших легионеров КХЛ решил покинуть «Авангард». Омский клуб ждут смутные времена

Корбэн Найт решил разорвать действующий контракт с клубом по семейным обстоятельствам.

Кошмарное межсезонье для «Авангарда» не прекращается. Вслед за неудачей в переговорах по возвращению на тренерский пост Боба Хартли, внезапным уходом со своего поста главного босса Александра Крылова, потерей нескольких ведущих игроков (Толчинский, Грицюк, Береглазов, Броадхерат и, вероятно, Ткачев) омичам грозит еще один впечатляющий удар по едва теплящимся амбициям. В понедельник стало известно о том, что ведущий центрфорвард, одна из главных звезд всей лиги Корбэн Найт в ближайшие дни может покинуть команду. Фраза о «разбитом корыте» никогда не была актуальнее, чем сейчас, применительно к «ястребам». Со стремительным перемещением из фаворитов в середняки смириться нельзя, но как минимум в предстоящем сезоне «Авангард» ждут тяжелейшие испытания.

История с Найтом не стала внезапным шоком для менеджмента. Она тянется уже как минимум пару недель. Главная причина, подтолкнувшая легионера к такому решению, связана с семейными обстоятельствами. Руководство и агент игрока Алеша Пилко предпринимали титанические усилия, чтобы повлиять на мнение Найта. На данный момент изменить позицию хоккеиста не удалось, поэтому вероятность расставания с ним очень велика. У «Авангарда» уже есть несколько резервных вариантов. Например, опытный американский нападающий Райан Дзингел, который последний сезон провел в АХЛ.

Однако очевидно, что полноценно заменить одного из лучших игроков в новейшей истории клуба будет нереально. Вероятнее всего, канадцу придется выкупать оставшийся по контракту год. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры в таком случае для него станет чемпионат Швейцарии.

Корбэн Найт в атаке. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Уход Найта окончательно добьет последние шансы «Авангарда» добиться серьезного результата в будущем сезоне. Без своего канадского товарища почти наверняка снизит продуктивность американский снайпер Рид Буше. Для Владимира Ткачева, который до сих пор колеблется, выбирая между НХЛ и КХЛ, этот фактор тоже станет негативным при принятии решения о дальнейшем месте продолжения карьеры. Именно первая тройка, которая заслуженно считалась лучшим звеном всей лиги, выглядела безусловным козырем «Авангарда» и должна была помочь худо-бедно пережить остальные потери. Теперь, похоже, от нее ничего не останется.

Клуб в спортивном плане точно ждут смутные времена, поскольку нельзя сказать, что перед ним в стратегическом плане стояла цель провести перестройку. К этому омичей подталкивает текущая ситуация, но их готовность выглядит как минимум сомнительно. Талантливую молодежь надо еще суметь завести в КХЛ, а рядом с ней опытных игроков, способных облегчить адаптацию и одновременно давать результат, крайне мало.

Прямо сейчас поводов для оптимизма обнаружить невозможно. Заткнуть дыры можно количественно, но не качественно. Менеджмент клуба не имеет опыта работы даже в комфортных условиях, что уж говорить про наличие четкой антикризисной программы. Ничем внятным руководство пока не обрадовало, ограничившись редкими обтекаемыми фразами. В реальности «Авангард», несмотря на возможность тратить деньги под потолок, внезапно оказался на одном уровне с «Сибирью». Прямо сейчас предугадать кризис — не самая сложная задача. Гораздо сложнее понять, что должно случиться, чтобы клуб быстро вернул себя тот статус, который у него был в эпоху Крылова.