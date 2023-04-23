Такой ЦСКА не по зубам никому. Во вторник армейцы могут стать чемпионами

Впечатление, что команда Федорова может выжимать воду из камня.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч

ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Семенов — 2 (Галиев), 10:48 — 0:1. Слепышев — 7 (бол., Окулов, Нестеров), 14:35 — 1:1. Каменев — 10 (Окулов), 55:55 — 2:1.

Вратари: Рейдеборн — Билялов (58:10).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (11+11+6) — 24 (11+8+5).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

23 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 3-1.

Как обыгрывать нынешний ЦСКА в ключевые моменты — загадка, ответ на которую знают немногие. Не давать армейцам бросать по своим воротам? «Ак Барс» делает все, чтобы шайба как можно реже доходила до Тимура Билялова. Минимизировать количество грубых голевых ошибок? Их у казанцев и так минимум. Максимально нагружать Адама Рейдеборна и переводить количество собственных моментов в качество? Швед вроде бы не жалуется на отсутствие работы и постоянно находится под шквалом бросков. Порой кажется, как ты ни играй, команда Сергея Федорова выжмет воду даже из камня.

Чего точно нельзя было делать татарстанцам в ключевой встрече финала, так это удаляться и пропускать первыми. И Билялетдинов признавал, что у его команды есть проблемы как с меньшинством, так и с началом матчей. Однако сегодня казанцам наконец-то удалось мощно стартовать и нарушить правило «выигрывает тот, кто забивает первым».

Сперва «Ак Барс», выстоявший в раннем меньшинстве после глупого удаления Александра Радулова, вынудил хозяев сфолить два раза подряд и прилично нагрузил шведского голкипера, а затем на 11-й минуте впервые в рубке с красно-синими открыл счет. Могли гости распечатать скандинава и в большинстве, где сразу несколько голевых шансов имел Станислав Галиев. Но что не забил праворукий снайпер, то на пятаке доел Кирилл Семенов, забивавший в последний раз еще в серии с «Адмиралом».

Как это часто бывает, ЦСКА оказалось нужно не так много моментов для того, чтобы оперативно сравнять через несколько смен. Если в первом большинстве москвичи не смогли пробить Билялова, то во втором прощать соперника не стали и соорудили довольно будничный для себя гол, случившийся благодаря привычной работе на пятаке. Как ни старался Билялов, после броска Константина Окулова разглядеть шайбу из-за густого трафика, помешать филигранному подправлению Антона Слепышева он не сумел.

Во второй двадцатиминутке убийственная реализация армейцев, которые начали чуть перебрасывать соперника, резко улетучилась. И долгое время казанцев от второго гола хозяев оберегал Билялов, который в середине матча не дрогнул перед убежавшим «один в ноль» Павлом Карнауховым и, казалось бы, сделал ключевое спасение. Злая ирония в том, что именно он в концовке отчасти и подвел сегодня «Ак Барс».

В третьем периоде москвичи продемонстрировали очень важную способность прибавлять от смены к смене. Правда, казанская оборона, которая сегодня пыталась остудить атаку Федорова градом силовых приемов, здорово оборонялась и грамотно вытесняла оппонентов на периметр. Но когда за несколько минут до конца третьего периода на горизонте замаячил овертайм, на помощь ЦСКА во время одной из позиционок пришла откровенная удача. Иначе как объяснить победный гол Владислава Каменева, который наобум откинул шайбу из-за ворот на пятак и неожиданно забил рикошетом от щитка Билялова?

Вряд ли «Ак Барс», отыгравший почти по всем ключевым показателям равный матч с хозяевами, заслуживал поражения этим вечером. Но задайте сами себе вопрос — есть ли прием против этого армейского лома, который ковался еще Дмитрием Квартальновым? Заранее хоронить казанцев перед пятым матчем серии не хочется. Однако в то, что такой ЦСКА позволит себе проиграть три раза подряд, уже не верится.