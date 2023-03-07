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Сегодня, 20:50

Лимит на чудеса не исчерпан. Главный фаворит «Востока» проиграл в Нижнекамске

Михаил Зислис
Обозреватель
7 марта. «Нефтехимик» — «Ак Барс» — 4:2.
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» уступил «Нефтехимику», счет в серии 2-2.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Голы: Петров — 2 (Шипачев, Кагарлицкий), 21:12 — 0:1. Галиев — 3 (Адамчук), 21:50 — 0:2. Якупов — 1 (Купцов, Сидоров), 26:37 — 1:2. Кизимов — 1 (Белозеров), 32:32 — 2:2. Митякин — 1 (бол., Лещенко), 55:27 — 3:2. Лещенко — 1 (Попов), 58:59 — 4:2.
Вратари: Судницин — Билялов.
Штраф: 9 — 4.
Броски: 35 (8+15+12) — 34 (15+14+5).
Судьи: Кочетов, Ромасько.
7 марта. Нижнекамск. «Нефтехим-Арена».
Счет в серии: 2-2.

Ощущение, что лимит на чудеса в первом раунде Кубка Гагарина близок к своему истечению, оказалось ошибочным. Каждый новый день плей-офф продолжает преподносить сюрпризы, о которых еще неделю назад можно было только мечтать. Однозначный фаворит «Востока» во главе с Зинэтулой Билялетдиновым давно не смотрелся так бледно, вызывая скорее сожаление, что в этот вечер угодили в лапы разъяренного зверя в Нижнекамске. В последний раз такое жалкое впечатление «Ак Барс» оставлял весной 2019-го года, когда его в четырех матчах уничтожил «Авангард» вместе с Бобом Хартли.

&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нефтехимик&raquo;. Драка Радулова, грязь в Санкт-Петербурге, шесть голов «Локомотива». Плей-офф КХЛ продолжает удивлять

У казанцев сейчас возрастная команда, которая не может на одинаково высоких скоростях проводить весь матч. В условиях повышенных интенсивности и жесткости на мастерстве, даже усиленным терпением и дисциплиной, сложно быть успешным. «Ак Барс» очень бережно отнесся к своим шансам, и когда повел в начале второго периода 2:0, то казалось, своей победы не упустит.

Но сейчас на дворе не 2010-й год. Время бояться казанского тяжеловеса давно прошло. Уважать — можно. Заставлять танцевать под свою музыку — тоже. Нынешний плей-офф показывает, что даже скромные команды не разваливаются и держат удар. Комплексов больше ни у кого нет. Наверное, вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов мог сыграть получше в эпизоде с голом 18-летнего Рауля Якупова. Юниор отличился в первый раз на взрослом уровне и вернул «Нефтехимик» к жизни.

После того как хозяева сравняли счет, им еще раз пришлось балансировать на самом краю. Однако бригады меньшинства нижнекамцев вместе с отчаянно болевшей за своих ареной на невероятном кураже убили пятиминутное удаление Купцова. Показалось, что именно в этот момент силы, как физические, так и моральные, стали покидать игроков «Ак Барса». Движение, напор, желание, скорости — в этих простых компонентах младший брат уделывал старшего. Как ни странно, этого хватило «Нефтехимику», чтобы вырвать победу. Равный счет в серии после четырех матчей выглядит закономерным, как приход весны после зимы. И небольшие сомнения в конечном успехе фаворита уже появились.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Кубок Гагарина
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