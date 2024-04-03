Магия Заварухиных закончилась. «Автомобилист» вслед за «Трактором» проиграл первый матч полуфинала

«Магнитка» стартовала с победы.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

«Металлург» — «Автомобилист» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Петунин — 1 (Гераськин), 34:31 — 1:0. Акользин — 1 (п.в., Коробкин), 58:01 — 2:0. Романцев — 1 (Баранцев), 59:18 — 2:1.

Вратари: Набоков — Аликин (57:29 — 58:01, 58:09 — 59:18, 59:42).

Штраф: 0 — 10.

Броски: 35 (15+13+7) — 32 (9+9+14).

Судьи: Морозов, Раводин.

3 апреля. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 7068 зрителей.

Счет в серии: 1-0.

Длительное время существовала шутка, что в Магнитогорске болельщики заполняют трибуны только к полуфиналу Кубка Гагарина. В этом году магнитогорские фанаты не собрались даже на полуфинал. После начала матча непроданными остались более тысячи билетов.

Смотря на итоговый счет, можно подумать, что зрители в Магнитогорске приняли верное решение, оставшись дома. Но это совсем не так. Команды создавали достаточно моментов, только вратари были снова в порядке.

Все свои броски взял Илья Набоков, который уже в 21 год способен тащить команду в плей-офф на своих плечах: три «сухаря» в серии со «Спартаком» и еще почти один сегодня.

Здорово отыграл и Евгений Аликин. На его счету сегодня 33 сейва, а по довольно курьезному голу Петунина вряд ли можно предъявить претензии Евгению.

Во многом екатеринбуржцев подвели удаления. «Автомобилист» по-прежнему очень хорош в меньшинстве, а «Металлург» плох в большинстве. Команда из Магнитогорска ничего не смогла сделать за пять попыток в большинстве сегодня. Но необязательными удалениями «Автомобилист» сам у себя отнял достаточно времени, особенно в третьем периоде, когда екатеринбуржцам надо было срочно отыгрываться.

Удивительно, что самыми результативными в матче стали последние две минуты. Сначала Павел Акользин, казалось, поставил точку, забросив в пустые ворота.

Но интрига в матч вернулась за 40 секунд до конца. Не удалось сегодня отыграть на ноль Илье Набокову. Гол в его ворота тоже получился достаточно курьезным: голкипер уже отбил бросок Даниила Романцева, но шайба предательски закатилась за линию.

Кажется, магия братьев Заварухиных закончилась в полуфинале. По крайней мере оба начали третий раунд плей-офф с поражения.