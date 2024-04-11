«Магнитка» в шаге от финала. По ходу игры снова был провал, но «Металлург» сумел с ним справиться

Хет-трик Зернова в пятом матче полуфинала помог магнитогорцам выйти вперед в серии с «Автомобилистом».

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Пятый матч

«Металлург» — «Автомобилист» — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Голы: Зернов — 6 (Орехов, Силантьев), 9:50 — 1:0. Зернов — 7 (Силантьев), 19:40 — 2:0. Голышев — 9 (Баранцев, Зборовский), 37:26 — 2:1. Воробьев — 1 (Макеев, Голышев), 42:54 — 2:2. Вовченко — 2 (бол., Петунин, Гераськин), 46:36 — 3:2. Зернов — 8 (Канцеров, Еременко), 56:52 — 4:2. Гераськин — 4 (п.в., Карпов, Маклюков), 59:58 — 5:2.

Вратари: Набоков — Аликин (57:09 — 57:47, 58:16 — 59:58).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (12+9+11) — 38 (11+11+16).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

11 апреля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

Счет в серии: 3-2

Серия, которая начиналась пресно и местами даже тоскливо, теперь радует содержанием, интригой и эмоциями. Две уральские команды выдали второй драматичный и крайне зрелищный матч подряд. «Металлург» с трудом избежал прежних ошибок, хотя и выдал более цельную игру, чем два дня назад. К энергии и желанию хоккеистов «Магнитки» добавилась аккуратность при действиях у своих ворот. Нельзя сказать, что у голкипера Ильи Набокова совсем не было работы. Но ему жилось гораздо спокойнее, чем его коллеге из «Автомобилиста» Евгению Аликину. Екатеринбуржцы снова провалили первый период, если отталкиваться и от счета, и от характера игры.

«Металлург» лучше контролировал шайбу и опаснее смотрелся в контратаках. Про нападающего Дмитрия Силантьева, который невероятно здорово проявляет себя в этом плей-офф, хотя прошлый сезон провел в ВХЛ, было сказано и написано уже много. Приходится повторяться — он не оставляет выбора своей эффективной игрой. Рядом с ним расцвел даже приунывший в какой-то момент Денис Зернов. Он сделал дубль уже в первом периоде, причем Силантьев заработал две голевые передачи. Это скрытый фаворит в борьбе за звание самого ценного игрока плей-офф. Хотя для начала «Магнитке» еще надо выйти в финал. «Автомобилист» в серии просто так не сдастся.

Гости снова проявили характер. Шанс на повторение сценария игры двухдневной давности своей команде подарил Анатолий Голышев. Никогда ранее не приходилось видеть этого нападающего «Автомобилиста» в такой форме, как сейчас. В нынешнем плей-офф он играет на невероятном уровне, забросив уже девятую шайбу и догнав в списке снайперов звезду «Авангарда» Рида Буше. Настоящая голевая машина! Этот глоток свежего воздуха в концовке второго периода позволил екатеринбуржцам рассчитывать на камбэк.

«Магнитке» поначалу не помог даже перерыв, когда можно было успокоиться и вернуть голову на место. Главный тренер Андрей Разин еще во втором периоде усадил на скамейку до конца игры Никиту Гребенкина. Но даже радикальные методы не всегда бывают полезными. Гости без проблем создавали моменты в чужой зоне, пока Стефан Да Коста не сравнял счет. Это потрясение могло похоронить шансы «Металлурга» в серии. Его хоккеисты постарались отодвинуть игру от своих ворот, а потом им невольно помог форвард соперника Алексей Макеев. Он чуть увлекся и въехал в голкипера Набокова, который живописно рухнул на лед. Очевидное удаление шикарно реализовал Даниил Вовченко.

Два необязательных фола Зернова могли сделать из него антигероя, реализуй специальные бригады «Автомобилиста» свои шансы. Набоков и его партнеры с превеликими трудностями отстояли преимущество. Зернов выскочил со скамейки, почти сразу же воспользовался ситуацией, убежал от Эберта, перехитрил Аликина и сделал второй хет-трик в карьере.