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Сегодня, 22:05

Такой «Автомобилист» может выиграть Кубок Гагарина

«Автомобилист» отыгрался с 0:3 и сравнял счет в полуфинальной серии с «Металлургом»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин (в центре) и игроки команды.
Фото ХК «Автомобилист»
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Хозяева победили «Магнитку», вытащив игру с 0:3.

В первом периоде четвертого матча серии «Автомобилиста» с «Магниткой» казалось, что исторический сезон Екатеринбурга близится к концу. 0:3 уже к середине первой 20-минутки — такое отставание ликвидируют редко. Но хозяева льда в этом плей-офф (а особенно в нынешнем противостоянии) демонстрируют невероятный характер. В первых трех встречах с «Металлургом» команда Николая Заварухина забивала в последние две минуты основного времени. А сейчас и вовсе сотворила что-то невероятное!

Еще до первого перерыва «Авто» забросил две шайбы, сумев зажечь трибуны дворца «Уралец». А что творилось на них в концовке второго периода, когда Анатолий Голышев сравнял счет!

Такой матч екатеринбуржцы проиграть не могли. В концовке гости заперли соперника в его зоне, но воплотить преимущество в голы не сумели. А ошибка Игоря Гераськина стоила магнитогорцам поражения. Мэйсек перехватил шайбу и отправил Хрипунова забивать победный. И теперь, несмотря на то, как закончится серия, этот сезон можно назвать лучшим в истории хоккея Екатеринбурга.

Лучшим результатом в истории Свердловска стало пятое место в чемпионате СССР-1969, сейчас же команда гарантировала себе бронзовые медали и сохраняет хорошие шансы на выход в финал. При этом насколько мощно действует «Авто»!

Радость хоккеистов &laquo;Автомобилиста&raquo;. Уральская аномалия. «Автомобилист» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Магнитки» на последних секундах

Разыгрался в плей-офф Стефан Да Коста, которого принято считать некубковым игроком. Лучшие матчи в карьере приберег ставший легендой в родном клубе Анатолий Голышев. Ловит на себя все, что летит в створ, железный человек Кирилл Воробьев. Забивает важнейшие шайбы Семен Кизимов, пропустивший почти всю регулярку из-за тяжелейшей травмы.

По ходу следующего сезона в Екатеринбурге планируют ввести в эксплуатацию арену, рассчитанную на 12 тысяч зрителей. Хоккейный бум как раз кстати. Старенький «Уралец» явно не вмещает всех желающих — билеты на матчи с «Магниткой» раскупили за час. С такой игрой, как сейчас, начнет заполняться и новый дворец. Но с таким характером вполне можно привезти Кубок Гагарина уже в «Уралец».

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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