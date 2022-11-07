Победил рак и вернулся в хоккей. Молодой талант России справился со смертельной угрозой

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

Нападающий Иван Мирошниченко вернулся на лед. Молодой талантливый хоккеист последний раз играл в официальных матчах в январе этого года, а затем случилась беда. У него была выявлена лимфома Ходжкина, и речь уже шла не о карьере, а о жизни. Но в мире научились справляться с этой бедой, были яркие примеры, когда спортсмены возвращались в большой спорт на высокий уровень, так что оставалось надеяться, что и наш хоккеист победит в схватке.

У Ивана получилось. Форвард сразу же получил лучшее лечение, прогресс был заметный, а самый хороший знак, что все будет отлично, получен в июле этого года. «Вашингтон» выбрал Мирошниченко в первом раунде драфта НХЛ под двадцатым номером. Стало ясно, что нужно лишь время, чтобы окончательно восстановиться.

Иван — один из самых заметных игроков 2004 года рождения. Про него начали говорить еще на юниорском уровне, а потом с волнением следили, какому же клубу КХЛ удастся забрать форварда из Подольска. Была серьезная борьба между СКА и «Авангардом», победителем вышел омский клуб. Мирошниченко практически не играл в МХЛ. В сезоне-2020/21 провел всего 20 матчей, так как долго оформлялся переезд в Сибирь, а затем хоккеиста забрали в клуб Высшей хоккейной лиги. Почему-то считалось, что у Ивана не получалось среди взрослых. Это удивительно, ведь он забросил 10 шайб и сделал 6 передач в 31 матче, в таком возрасте мало кому удавалось показывать подобные результаты. Но все равно критиковали за то, что хоккеист «не доминирует», отмечали его слабые матчи. Иногда Мирошниченко реально не хватало на всю игру, но, видимо, уже начались проблемы со здоровьем, только без обследования этого никто не знал.

И теперь Иван вернулся. Пусть Мирошниченко провел не лучший матч в МХЛ, а его команда крупно проиграла сопернику, это все забудется. Главное, что хоккеист снова на льду.

Иван Мирошниченко. ХК «Омские Ястребы»

Проблемы

«Трактор» получает серьезную пробоину в составе. Нападающий Антон Бурдасов не доиграл до конца матч против «Витязя», а теперь выяснилось, что хоккеист пропустит пару недель из-за травмы. Удар, когда выпадает лучший бомбардир, который к тому же демонстрирует ровный хоккей на протяжении всего непростого сезона. И пусть в ближайшие четырнадцать дней у челябинского клуба не самые серьезные соперники, но и для того, чтобы взять очки во встрече с «Адмиралом», «Амуром» и «Сибирью», требуется приложить максимальные усилия.

Кто может заменить Антона? Сделать это при нынешней ситуации нереально. Бросок Бурдасова лучший в стране, форвард может реализовать не самый очевидный момент, взять другого такого на российском рынке негде. Остается надеяться, что рано или поздно проснется Никита Тертышный, а Тему Пулккинен вернет себе прошлогодний задор и начнет, наконец, играть в хоккей по-настоящему. Плюс есть молодой Максим Шабанов, но молодые славятся своей нестабильностью.

Кроме того, «Трактор» внес в список отказов нападающего Алексея Потапова. Переезд в Челябинск явно не пошел на пользу хоккеисту. Подвели травмы. Только начинал играть, как следовало повреждение, приходилось тратить время на восстановление. В этом сезоне вообще все пошло кувырком. Потапов редко появлялся на льду, пропустил весь октябрь, хотя был рядом с командой. При этом главный тренер неоднократно говорил, что Алексей ему нужен, надеялся на него. Но в клубе осознали, что платить 25 миллионов за игрока, который только тренируется, слишком дорого. Впрочем, судя по интервью директора клуба Ивана Савина, расторгать контракт с Потаповым не хотят. И если он не будет востребован другими клубами, то поедет в «Челмет» и там начнет поддерживать форму.

Антон Бурдасов. ХК «Трактор»

Победа

«Адмирал» снова поразил. Команда Леонида Тамбиева победила московское «Динамо» на своем льду, набрала 32 очка и занимает крепкое пятое место. Конечно, пока рано говорить о том, что команда из Владивостока точно попадет в плей-офф. Но это все реальней и реальней. Успех «Адмирала» будет неприятным сюрпризом для всех клубов Восточной конференции. Какой расклад, основанный на составе и бюджете, был перед сезоном? Дальневосточные клубы не попадают в восьмерку, а какая команда составит им компанию, было не так важно. Но владивостокцы в плей-офф, особенно с такой игрой, становятся командой, встречу с которой постараются избежать. Представляете, если она окажется в четверке, а прямо сейчас это сбрасывать со счетов нельзя? Последние два матча регулярного сезона они проведут в своем часовом поясе, то есть соперник будет начинать серию в гостях, а значит, заведомо будет в уязвимом положении.

Даже если «Адмирал» завершит турнир во второй четверке, то это тоже никого не порадует. Но ужасные перелеты на втором месте. «Адмирал» играет так, что найти к ним ключи очень сложно, а если еще начинает сверкать вратарь Никита Серебряков (а в последнее время он только это и делает), то практически невозможно. Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов в воскресенье несколько раз подчеркнул, что нереально пробиваться через такую насыщенную среднюю зону. Вперед игроки «Адмирала» идут только по необходимости, а там действуют очень осторожно. Так что теперь главная задача команд «Востока» — не попасть на «Адмирал» и молиться, чтобы путь в плей-офф клуба ограничился первым раундом.