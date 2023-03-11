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Сегодня, 20:40

«Ак Барс» хорошо помучился с менее именитым соседом. Теперь казанцы полетят на Дальний Восток

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Фото ХК «Ак Барс»
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Уступивший в шести матчах серии первого раунда «Нефтехимик» выглядел ничуть не хуже фаворита — 2:4.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы: Галимов — 2 (Камара, Шафигуллин), 0:42 — 1:0. Панюков — 1 (Семенов, Галиев), 1:02 — 1:1. Чивилев — 3 (Кизимов, Сидоров), 33:05 — 2:1. Лучевников — 1 (Петров, Евсеев), 43:49 — 2:2. Кагарлицкий — 3 (Радулов, Билялов), 50:26 — 2:3. Воронков — 4 (мен., п.в.), 57:57 — 2:4.
Вратари: Тихомиров (57:02 — 57:57, 58:39) — Билялов.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 31 (13+10+8) — 29 (8+8+13).
Судьи: Наумов, Юдаков.
11 марта. Нижнекамск. «Нефтехим-Арена». 4653 зрителя.
Счет в серии: 2-4.

«Нефтехимик» начал удивлять в плей-офф с первой игры, когда в гостях в овертайме одолел «Ак Барс». Казанцам удалось выиграть два матча подряд, но нижнекамцы сравняли счет дома. Затащить серию в седьмой матч было вполне реально.

Начало матча выдалось огненным. Вернувшийся в состав канадский нападающий «Нефтехимика» Камара сделал остроумную передачу на Галимова, которого оставили одного на пятаке.

Не успели порадоваться в Нижнекамске, как гости уже сравняли счет. Семенов вывел на бросок Панюкова, и казахстанский форвард записал на свой счет первый гол в этом плей-офф.

Во втором периоде нижнекамцы вышли вперед: диагональ Кизимова в касание замкнул Андрей Чивилев.

Константин Лучевников в прошлом сезоне получил шанс закрепиться в главной команде, но с приходом Олега Знарка практически не подпускался к «Ак Барсу». Билялетдинову сразу понравился дисциплинированный и грамотно действующий в обороне игрок. В итоге Лучевников играет в плей-офф и в 27 лет забил свой первый гол в КХЛ. Да какой важный!

Преимущество хозяев в шестой игре было заметным, но сказалось превосходство гостей в классе. Лучший игрок казанцев в серии Дмитрий Кагарлицкий сам решил исход матча, классно раскачав защитника и точно бросив в дальний угол.

«Ак Барс» все-таки идет дальше, но «Нефтехимик» заслужил только похвалы. Нижнекамцы весь сезон играли в яркий и агрессивный хоккей, и будь в команде надежный вратарь и еще пара мастеров атаки, сенсация бы наверняка состоялась.

Соперником казанцев в следующем раунде станет «Адмирал», сенсационно одолевший в шести играх «Салавата Юлаева».

Кубок Гагарина — смотрите в Okko

Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Кубок Гагарина
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