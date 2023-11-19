Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:30

«Спартак» дождался суперзвезду. Голдобин — новый вожак красно-белых

Михаил Скрыль
Корреспондент
Николай Голдобин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Николай обновил снайперский рекорд московского клуба в КХЛ.

Июньский обмен Данила Квартальнова на Николая Голдобина изначально выглядел выигрышной сделкой для «Спартака». Обойдемся без глубинного анализа — в ней достаточно подводных течений. Николай не хотел оставаться в «Металлурге». Летом нападающий изучал варианты в Северной Америке, но понял, что правильнее продолжить играть в КХЛ. Но не в Магнитогорске. «Металлург» получил скромную компенсацию за одного из главных творцов лиги. У Андрея Разина Квартальнов не всегда проходит в состав. А Голдобин, которому в «Спартаке» предложили средний контракт по рынку (обычное дело для руководства москвичей), стал новой звездой клуба и лидирует в списке бомбардиров и снайперов КХЛ.

Алексей Жамнов изменил «Спартак» до неузнаваемости. Теперь каждый матч на «Мегаспорте» — настоящий праздник хоккея, радующий голами, изящными комбинациями и, самое главное, результатом. Команда забралась на первое место Западной конференции и с отрывом лидирует по заброшенным шайбам в КХЛ. «Спартак» сочетает победы с удовольствием от матчей. Жамнов собрал ударную супертройку Голдобин — Морозов — Порядин. Некоторое время ведущие форварды красно-белых делили первые места среди бомбардиров лиги. Получивший травму Иван и Павел отстали в гонке, но Николай позиции не сдает и подбирается к очередному клубному рекорду «Спартака». Теперь по количеству очков за сезон.

Иван Морозов, Николай Голдобин, Павел Порядин. В «Спартаке» собралась новая супертройка. За счет чего Голдобин, Морозов и Порядин разрывают КХЛ?

Московский клуб заждался большую звезду КХЛ в составе. По совокупному мастерству Голдобин мог пробиться в НХЛ, но нападающему не хватает стабильности и скоростно-силовых навыков. Зато Николай идеально вписался в «Спартак» и получает удовольствие от хоккея в Москве. Форвард тонкой душевной натуры ставит шедевры на поток, когда наслаждается игрой. Вожака такого масштаба очень не хватало «Спартаку» в последних сезонах. Это не значит, что у красно-белых собирались безликие команды. Хохлачев, Локтионов, Широков, Лехтеря — в Москве в разные сезоны высаживались яркие игроки, но никто не произвел такого эффекта, как Голдобин на старте сезона-2023/24.

Голы и передачи Николая — это не только вклад в командную копилку. Это еще и возможность раскручивать нового красно-белого героя. Медийность хоккейного «Спартака» не сравнится с футбольным, но фан-база у клуба солидная. Пиар основывается на личностях. Каждому времени нужны свои герои и примеры для вдохновения. Таким для «Спартака» стал Голдобин. Вместе с партнерами по тройке Николая пригласили на Матч звезд КХЛ и Кубок Первого канала. Морозов, правда, из-за травмы не поедет в Санкт-Петербург. Жамнов сказал, что Иван выбыл до конца календарного года.

Алексей Жамнов. «Нас будут судить по последней игре сезона». Жамнов — о сенсационном лидерстве «Спартака»

Что сделал Голдобин за два с половиной месяца регулярки? Обновил снайперский рекорд «Спартака», забросив 24 шайбы за 33 матча. Прошлый принадлежал Штефану Ружичке, Райану Стоа и Сергею Широкову — каждый забил по 22 гола. Николай обновил личный рекорд по очкам в КХЛ. 39 (16+23) баллов форвард набрал за «Магнитку» в серебряном сезоне-2021/22, а за половину регулярки в «Спартаке» наколотил 49 (24+25) очков. Голдобин проводит невероятную регулярку и, как намекает отбивка на арене «Мегаспорт» после голов форварда, «не может остановиться».

Николай Голдобин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Николай — лицо не только обновленного «Спартака», но и всей КХЛ. Такие игроки украшают лигу. Хоккей в исполнении красно-белых приводит в восторг, а Голдобин — лидер команды. Москву захватило Голди-шоу — хочется, чтобы оно продолжалось как можно дольше и перенеслось на плей-офф. КХЛ только выиграет от нового претендента на высокие места.

Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
Обсудить
Читайте также
Панарин оформил дубль и установил два исторических рекорда в НХЛ
Медведев в трех сетах проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP
Скончалась актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
Песков заявил о предотвращенной угрозе обвала экономики РФ из-за санкций
Новой «Мисс Вселенная» стала представительница Никарагуа. Детали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Такие моменты надо отдавать хоккею, а не порнобизнесу». Судьи обокрали «Локомотив» в матче со СКА?