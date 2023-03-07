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Сегодня, 23:15

Что это за плей-офф? Фаворитов бьют везде: «Ак Барс», ЦСКА, а теперь и СКА

Михаил Зислис
Обозреватель
7 марта. «Динамо» Минск — СКА — 4:2.
Фото ХК СКА
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Два автогола защитника петербуржцев Никишина помогли минчанам сравнять счет в серии — 2-2.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)
Голы: Гусев — 2 (Никишин, Бардаков), 43:46 — 0:1. Мартынов — 1 (мен.), 49:37 — 1:1. Соколов — 1 (бол., Спунер, Барберио), 52:04 — 2:1. Горбунов — 2 (Меркли, Барберио), 54:22 — 3:1. Меркли — 1 (п.в., Алистров, Барберио), 56:26 — 4:1. Педан — 1 (бол., Гусев, Хайруллин), 58:08 — 4:2.
Вратари: Колосов — Николаев (54:34 — 56:26).
Штраф: 14 — 8.
Броски: 22 (4+12+6) — 32 (10+8+14).
Судьи: Белов, Беляев.
7 марта. Минск. «Минск-Арена». 13 820 зрителей.
Счет в серии: 2-2.

Сюжет один интереснее другого подкидывает плей-офф КХЛ. Похоже, все идет к тому, что на наших глазах нынешний розыгрыш Кубка Гагарина станет самым интригующим за все время существования. Две волевые победы скромных команд над главными претендентами на титул с разницей всего в несколько часов и, как следствие, равный счет в сериях. Разве ранее в России случалось что-то похожее?

7&nbsp;марта. &laquo;Нефтехимик&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; 4:2. Лимит на чудеса не исчерпан. Главный фаворит «Востока» проиграл в Нижнекамске

Самой свежей жертвой безумного первого раунда стал могучий СКА. После неудачи в стартовом матче в Санкт-Петербурге фаворит, казалось, успокоился, перезагрузился и методично стал дожимать минское «Динамо». У себя дома при невероятной поддержке переполненных трибун команда Крэйга Вудкрофта зацепилась за свой предпоследний шанс. Колосов в воротах плюс возвращение в состав после дисквалификации Пакетта и Меркли — эти факторы сказались а пользу хозяев далеко не сразу. Армейцы смотрелись немного предпочтительнее, но не острее. Например, минчанин Спунер попал в штангу, а гол форварда СКА Яшкина был отменен после долгого видеопросмотра из-за игры высоко поднятой клюшкой. Зато в начале третьего периода Гусев красиво реализовал выход «один в ноль». Победа петербуржцев в этот момент выглядела очень реальной.

Далее гостям укрепить своим преимущество не удалось, хотя все карты были у них в руках. Две попытки в большинстве завершились ничем. Более того, минчане сравняли счет, действуя в меньшинстве. Автор роскошного голевого паса Никишин, пытаясь в падении прервать передачу Мартынова, переправил шайбу в собственные ворота.

Динамовцы получили невероятный заряд уверенности и показали сопернику, как надо использовать численное преимущество. Соколов, получив шикарный пас от Спунера, с хладнокровием опытного снайпера отправил шайбу в ближний верхний угол.

Минская команда, оказавшись в тяжелой ситуации, щедро подпитывается энергией своих болельщиков. К такому повороту СКА оказался не готов и рассыпался в ключевой момент. Еще один автогол Никишина фактически подвел черту под неудачной игрой для петербуржцев.

Прямо сейчас говорить о каком-либо их преимуществе в серии не приходится. Уязвимых мест у претендента на чемпионство у СКА за четыре игры выявлено слишком много. У Романа Ротенберга и его помощников в ближайшие сутки будет полно работы. Команде явно нужна грамотная встряска, чтобы полностью использовать свой потенциал.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Кубок Гагарина
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