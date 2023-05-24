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КХЛ

Сегодня, 09:15

Другие клубы предлагали больше, но топ-игрок КХЛ выбрал СКА. Что повлияло на его решение?

Михаил Зислис
Обозреватель
Сергей Толчинский.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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Сергей Толчинский продолжит карьеру в Санкт-Петербурге. Контракт на 5 лет.

СКА сорвал большой куш. Это было ожидаемо. Клуб каждый год развивает бурную активность на трансферном рынке. Подписание армейцами одного из самых статусных игроков, ставшего с 1 мая неограниченно свободным агентом, воспринимается как само собой разумеющееся дело. Сергей Толчинский выбрал отличную организацию, солидные деньги и желаемый срок.

Его агент Шуми Бабаев ранее неоднократно заявлял, что игроку важна длительность контракта. Дать пять лет даже такому классному и проверенному в деле игроку — огромный риск. В КХЛ такое себе могут позволить три-четыре клуба от силы. Менеджмент СКА, имея в своем распоряжении мощные ресурсы, спокойно обратил выгодную ситуацию себе в пользу.

Возможно, кто-то предлагал Толчинскому побольше денег, но по совокупности факторов (финансы, город, инфраструктура, сама организация, срок соглашения) соревноваться с петербуржцами сейчас невозможно. Это объективная реальность, которую не способен изменить жесткий потолок зарплат. Он подразумевал выравнивание сил в лиге, однако в действительности некоторые клубы всегда будут предпочтительнее остальных.

СКА снова досрочно забирает приз чемпиона трансферного межсезонья, а скоро его состав может пополнить еще и Арсений Грицюк. Однако стала ли команда ближе к титулу — шекспировский вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. Понять метания каждый сезон между разными векторами развития мне проблематично. Ядро команды, на которое делалась ставка прошлым летом, фактически прекратило свое существование. С Гусевым соглашение уже расторгнуто. Шансы удержать лучшего бомбардира Яшкина минимальны. Имеющие на руках большие контракты Жафяров, Ожиганов и Прохоркин тоже стоят на выход. Внезапно под вопросом оказалось будущее вратаря Николаева. Очевидно, что менеджменту петербургского клуба банально не хватает терпения на пути к цели. Особенно это заметно в сравнении с ЦСКА. Москвичи — эталон стабильности и спокойствия, который не стыдно отправить в спортивную палату мер и весов.

Арсений Грицюк. «Авангард» хотел обменять Грицюка в СКА, но передумал. Ситуация переросла в скандал

Но сейчас в действиях СКА прослеживается небольшая тенденция, а не только банальная мысль о том, что от Толчинского не отказался бы ни один клуб, имей он возможность его подписать. Вслед за защитником Артемом Сергеевым в Санкт-Петербург перебирается еще один игрок с победным опытом.

Толчинский стал самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина-2021. Он знает, как обыгрывать в плей-офф ЦСКА. Команду, которая год за годом останавливает СКА в финале Западной конференции. Подписание Толчинского — важный момент для его новой команды в плане психологии. Об этом неоднократно приходилось вспоминать во время недавней кубковой серии двух армейских тяжеловесов, когда петербуржцы уступили сопернику не по сумме таланта или физической готовности, а прежде всего ментально. Решит СКА проблему — первым побегу записывать его в главные фавориты следующего сезона. Сейчас еще рано.

Павел Порядин, Алексей Береглазов. Порядин — в «Спартаке», Береглазов — в «Локомотиве». Таблица переходов КХЛ
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