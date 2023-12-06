«Сибирь» уволила Немировски и не стала новым «Торпедо». Но виноват в этом не только тренер

Отставка в Новосибирске.

Сегодняшняя отставка Дэвида Немировски назревала в Новосибирске достаточно давно. Поэтому, когда «Сибирь» вчера проиграла дома минскому «Динамо» (2:3), потерпев четвертое поражение подряд и отдав очки за 6 секунд до финальной сирены, судьба канадского тренера была предрешена. Для того чтобы понять, как близко находится топор к его голове, достаточно было увидеть в подтрибунном помещении генерального директора клуба Кирилла Фастовского, вышедшего из раздевалки команды после долгого разноса и промчавшегося ураганом мимо журналистов.

«Результат категорически не устраивает»

Кого-то может удивить, что сибиряки решились на смену тренера в то время, когда команда идет в зоне плей-офф. Да только нынешняя борьба за восьмую строчку «Востока» между «Сибирью, «Амуром» и «Нефтехимиком» напоминает взаимные расшаркивания трех джентльменов с тросточками, которые никак не могут определиться, кто же первым зайдет в зал, поочередное уступая почетное право друг другу.

«Нас категорически не устраивает нынешний спортивный результат «Сибири». Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность поправить ситуацию. Уже идет вторая половина чемпионата, и каждый матч на счету. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов, который работает в нашем клубе второй год и хорошо знает игроков. Уверены, что этот специалист в состоянии исправить ситуацию», — так прокомментировал отставку в клубном пресс-релизе генеральный директор «Сибири».

Идея многолетнего босса сибиряков резко сменить курс в сторону яркого активного хоккея и заставить играть исторически контратакующую команду в стиле прошлогоднего «Торпедо» всего за одно лето изначально выглядела чересчур настоящей утопией. Причина проста. Если нижегородцы, в том числе с помощью Немировски, после нескольких лет под руководством адепта силового хоккея Петериса Скудры культивировали атакующую модель на протяжении четырех сезонов, методично собирали игровичков, не боясь подбирать сбитых летчиков вроде Алексея Кручинина, и без проблем приняли идеи Игоря Ларионова, то у новосибирцев инструментов для быстрой и безболезненной перестройки в руках попросту не было.

Летом Фастовского нисколько не смущало, что текущий набор хоккеистов и качество внутренних резервов не соответствуют его желаниям. «Для смены вектора не нужны баснословные ресурсы. Бюджет команды не меняется. Меняется только подход и стиль. У нас остается упор на своих воспитанников — этот вектор мы не меняем, и эта задача остается в приоритете. И Немировски знает об этом», — говорил он летом журналистам. При этом гендир «Сибири» назвал главной задачей канадского тренера команды выход во второй раунд. Как новый коуч должен совместить экстренную трансформацию стиля без видимых на то предпосылок с необходимостью прыгнуть выше банального выхода в плей-офф, кажется, не понимал никто.

Дэвид Немировски. Фото ХК «Сибирь»

Немировски должен был понимать, на что идет

На деле Фастовский признал поспешность собственных слов еще в самом начале регулярке, когда увидел дефицит креативных нападающих и подписал выброшенного на рынок после года простоя Николая Прохоркина с Георгием Белоусовым. Нередко дыры в топ-6 тренерам приходилось закрывать Иваном и Егором Климовичами — сыновьями спортивного директора клуба, чья готовность регулярно играть на уровне КХЛ вызывает большие сомнения. А пару недель назад Фастовский прямо заявил во время собственной прямой линии, что слишком недооценил трудоемкость процесса перестройки.

Если бы не новый лимит, помочь ликвидировать нехватку мастерства и таланта «Сибири» могли бы качественные иностранцы — во многом наличие качественной пятерки легионеров помогало Немировски в Нижнем Новгороде стабильно проходить по дистанции регулярного чемпионата, после которого его симпатичное играющее «Торпедо» превращалось в тыкву и быстро вылетало в плей-офф. Набравший в прошлом сезоне кучу очков с пятака в АХЛ и закрывший последний иностранный слот сибиряков Энди Андреофф при старой квоте в пять человек вполне сошел бы за человека для второго звена, но никак не за первого центра. С другой стороны, варианты лучше на пустом рынке у Фастовского вряд ли были.

В нынешних реалиях канадцу с украинскими корнями пришлось полагаться на отечественный материал, который достался в наследство от предшественника и не подходил под его игровую концепцию. Выстроить элитный особняк на фундаменте из досок у него не получилось. И, глядя на состоящий преимущественно из чернорабочих форвардов состав, он должен был понимать, на что идет при подписании контракта.

Набор защитников «Сибири» подходил ему куда больше. В текущей оборонительной линейке новосибирцев, претендующей на звание самой молодой в КХЛ, нет ни одного ярко выраженного домоседа. Однако в отсутствие травмированного Тревора Мерфи одной из ключевых проблем команды стали начало атаки, отсутствие качественного первого паса и выход из своей зоны, на которые тренер сетовал чуть ли не после каждого проигранного матча.

Куда больше смущала квалификация тренерского штаба Немировски. На новую должность летом он заступал без своих проверенных помощников. Артем Чубаров не доехал до Новосибирска из-за наличия в штабе Сергея Кривокрасова, а возвращение в Россию латышской глыбы Сандиса Озолиньша в текущей обстановке по понятным причинам было нереально. Поэтому полагаться ему пришлось на крайне сомнительных специалистов без впечатляющего багажа.

Евгений Королев, отвечавший за оборону и игравший вместе с Немировски в СКА, до переезда в столицу Сибири два года подряд скреб дно с «Кузнецкими медведями» в МХЛ. Легенда ярославского хоккей Егор Подомацкий также трудился в системе родного «Локомотива» преимущественно в молодежке. Что до 26-летнего тренера по физподготовке канадца Дэвида Гутшона, то он до попадания в КХЛ ни разу не работал на родине с профессиональными командами, тренируя в частных лагерях.

Хоккеисты «Сибири». Фото ХК «Сибирь»

Демократия не сработала

Поначалу хоккеистам импонировал демократичный подход новых лиц и на льду, и в быту. В отличие от Мартемьянова, североамериканский штаб в крайне щадящем режиме провел летние сборы, щедро раздавал выходные, допускал частые отступления от расписания и донельзя облегчал тренировочный процесс. Откровенно бесило многих лишь то, что легионеры находились у Немировски на особом положении. Например, Бек часто позволял себе пропускать утренние раскатки, самостоятельно определяя свой тренировочный объем. Но, надышавшись донельзя пьянящим воздухом тотальной свободы, игроки будто прозрели и на фоне слабых результатов все чаще признавались в кулуарах: они не понимают, в какой хоккей играют и что от них хотят тренеры.

Одного желания играть от атаки и голых лозунгов им не хватило. Возможно, история Немировски сложилась бы в «Сибири» по-другому, имей он по правую руку от себя классного практика, каким был Андрей Козырев в прошлогоднем «Торпедо» для Игоря Ларионова. В реальности по-настоящему сильного и авторитетного помощника, который бы мог взвалить на себя тактику и схемы, у Дэвида Семеновича не оказалось. Поэтому на деле вместо обещанного яркого атакующего хоккея болельщики видели нечто унылое и несмотрибельное, а команда добывала очки на тоненького, зачастую упрощая рисунок и возвращаясь к прошлогодним настройкам с привычным набором из самоотверженности, большого количества заблокированных бросков и подвигов Антона Красоткина.

Искать свежий взгляд на стороне руководство новосибирцев не стало. Исправлять ситуацию придется помощнику Немировски. За спиной у назначенного исполняющим обязанности главного тренера Сергея Кривокрасова, который второй год отвечает в Новосибирске за нападающих и большинство, уже есть опыт работы главным тренером на профессиональном уровне. Правда, удачным его назовешь — в сезоне-2020/21 он возглавлял в ВХЛ родной «Ермак», но продержался на посту только до середины декабря.

В прошлом сезоне видный нападающий нулевых крайне удачно вписался в штаб Андрея Мартемьянова. Хотя взгляды на хоккей у обоих специалистов были чуть ли не полярными. Фастовский не скрывал, что пригласил 49-летнего тренера, успевшего качественно поработать помощником Олли Йокинена в финском «Юкурите», для усиления большинства, и его задумка в целом оправдалась. При Кривокрасове розыгрыш лишнего «Сибири» долгое время был одним из лучших в лиге. Вот только ближе к концу регулярки игра новосибирцев в неравных составах просела, а в плей-офф и вовсе затухла. Смущало и то, что у прошлогодней команды существовало огромное расслоение между двумя спецбригадами. Если первая с Беком, Бутузовым, Пьяновым, Мерфи и Шаровым регулярно давала результат, то вторая собиралась по остаточному принципу и слабенько «доедала» время, оставшееся после лидеров.

В текущей регулярке большинство «Сибири» и вовсе стало одним из худших в КХЛ (17-е место, 17,2%). Принципиально эти цифры мало чем отличаются от итоговых прошлогодних (14-е место, 18,9%). Но по качеству розыгрыша, идей и быстроты движения шайбы новосибирцы просели весьма существенно.

Дэвид Немировски. Фото ХК «Сибирь»

Оправдать имеющийся провал в формате «5 на 4» можно прежде всего крайне неприятной травмой Тревора Мерфи — одного из двух столпов большинства и ключевого защитника, за спиной у которого и близко нет человека с аналогичным набором атакующих навыков. Долгое время Кривокрасов безуспешно пытался подставлять вместо канадца молодых защитников — прежде всего, Егора Аланова, Никиту Ефремова и лучшего защитника-бомбардира прошлогодней МХЛ Артема Жукова. Только полноценно заменить опытного разыгрывающего они не смогли, и ему пришлось переместить на синюю линию Бека, ранее занимавшего позицию справа на полборта.

Куда больше вопросов вызывает то, что ассистент не смог вменяемо встроить в спецбригады новичков. И если вернувшемуся после удачной аренды из Хабаровска и прокачавшему бросок Сергею Дубакину дорогу в «правый офис» на старте чемпионата закрыл неприкасаемый плеймейкер Бек, то звездное приобретение новосибирцев Николай Прохоркин успел поиграть в атакующем «зонтике» даже на позиции Мерфи.

За три месяца у болельщиков было немало вопросов к Немировски, чьей отставки требовали уже достаточно давно. Впрочем, наверняка канадца когда-то в будущем вспомнят добрым словом в Новосибирске как минимум за то, что он дал шанс в КХЛ местному 18-летнему воспитаннику Владимиру Михалеву, который невероятно красиво дебютировал за основу с подачи канадца, поверившего в него сильнее, чем в Егора Климовича. Но еще больше претензий накопилось к руководству, которое не сумело подготовить почву для перестройки и создать тренеру условия, которые создали, например, для Ларионова в Нижнем Новгороде.

Нынешняя «Сибирь» с ее подходом к комплектованию напоминает лоскутное одеяло, на котором не может идти и речи о какой-то целостной концепции. Аргументы про слабую школу и маленький бюджет уже набили оскомину — бесконечно прикрываться ими нельзя. Тем более что ролевая модель из Нижнего Новгорода во главе с Максимом Гафуровым наглядно показала, как можно влюблять в себя народ и без мешков с деньгами с роскошными академиями. Только хотеть играть, как «Торпедо», недостаточно — надо мочь.