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Сегодня, 11:00

Федоров или Ротенберг? Опыт ЦСКА против свежести СКА

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Тренеры ЦСКА и СКА Сергей Федоров и Роман Ротенберг.
Сергей Федоров и Роман Ротенберг.
Фото «СЭ»
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Сегодня начинается финал «Запада».

КХЛ. Западная конференция. Финал
СКА (1) — ЦСКА (2)
Матчи: 2, 4, 6 и 8 апреля, если потребуется — 10, 12, 14 апреля.
Прогноз «СЭ»: 3-4.

Армейское дерби в финале «Запада» настолько набило всем оскомину, что среди функционеров вновь ожила идея введения перекрестного полуфинала плей-офф. Как бы лига ни выравнивалась, как бы ни подрастали остальные гранды, как бы двум монополистам ни пришлось похудеть после введения потолка зарплат, одна константа в нашей лиге всегда остается незыблемой.

Поэтому хочется кому-то или нет, но нам придется в четвертый раз за пять лет лицезреть привычное столкновение ЦСКА и СКА на предпоследней стадии Кубка Гагарина. Впрочем, на каждого сторонника новых веяний найдется свой любитель вечной кахаэловской классики.

Чего мы ждем от очередного противостояния двух клубов-аббревиатур? Разумеется, традиционных семи матчей, по определению заложенных в его ДНК, обсуждений каждого судейского решения и подковерной борьбы двух госкорпораций с подключением прессы. А еще битвы двух молодых тренеров и реванша Романа Ротенберга с Сергеем Федоровым. Главный тренер СКА хорошо помнит, кто остановил его на пути к чемпионству годом ранее. Чего только стоит его «кулак победы» в одном из матчей минувшей регулярки. Так что эмоции легковоспламеняющегося петербуржца — еще один повод внимательно следить за этой серией. Главное, чтобы режиссеры трансляций радовали нас качественным и фактурным интершумом.

Хоккеисты СКА празднуют гол.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сильные стороны СКА очевидны — это сумасшедшее давление на всех участках льда, агрессивный форчекинг, компактность и быстрый переход из обороны в атаку и, как бы это смешно ни звучало в контексте бесконечной пластинки Ротенберги на пресс-конференциях, реально мощная система, не позволяющая петербуржцам разваливаться даже против топовых команд. А приправлено все это огромным объемом совокупного мастерства и опытными помощниками на лавке, способными удержать молодого начальника на поворотах.

Радость хоккеистов ЦСКА после победы над &laquo;Локомотивом&raquo;. Уникальное достижение ЦСКА. Армейцы четыре раза подряд победили в седьмых матчах плей-офф

Сомнения вызывает вратарский тандем Николаев — Подъяпольский, никогда не игравший на подобных стадиях. Пока голкиперы СКА не производят впечатление монолита, и в серии против опытнейшей машины, которая умеет дорожить своими моментами и выжимать из них максимум, их игра должна выйти на первый план.

Хоккеисты ЦСКА празднуют гол.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

ЦСКА даже с учетом максимально возможных 14 матчей, сыгранных за два раунда, выглядит настоящей кубковой махиной, которая за столько лет выработала идеальный инстинкт убийцы и способна казнить соперника за любую ошибку при минимуме моментов. Рубка с «Локомотивом» наглядно показала, какой убойной может быть реализация москвичей. Впрочем, главный плюс команды Федорова — это гибкость и умение подстраиваться под соперника. Если СКА привык играть исключительно с позиции силы и обязательно старается навязать свою игру, то их сосед по казарме вполне комфортно чувствует себя вторым номером и умеет побеждать, даже не владея инициативой и не осыпая чужого вратаря шквалом броском.

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Теперь вопрос в том, успели ли игроки ЦСКА отойти от двух подряд семиматчевых серий — фактор повышенной нагрузки на фоне более свежего соперника сбрасывать нельзя. Тем более, в случае с Адамом Рейдеборном, отпахавшим полуфинал конференции от звонка до звонка. В битве с Ярославлем швед отыграл максимально солидно, и в финале конференции важно сохранить ту же надежность — ибо откат на уровень серии с «Северсталью» может стать фатальным.

Сергей Федоров
Хоккей
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
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