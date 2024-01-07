Судьи прибили СКА или все было чисто? Спорный гол принес победу «Магнитке» в Питере

Армейцы перебросали соперника, но уступили.

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ

СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Зинченко — 3 (Грицюк), 9:38 — 1:0. Пресс — 6, 44:04 — 1:1. Гераськин — 6 (Юров), 64:43 — 1:2.

Вратари: Мойсевич — Набоков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 44 (12+17+13+2) — 32 (13+8+7+4).

Судьи: Соин, Юдаков.

7 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12384 зрителя.

Встреча СКА и «Магнитки» в Санкт-Петербурге не подарила обилие голов, но не осталась без закрученного сюжета и традиционного для матчей армейцев «полосатого» послевкусия. Подуставший «Металлург» большую часть игры терпел, отбиваясь от бесконечных атак хозяев. СКА превзошел соперника в скорости, смотрелся свежее и действовал первым номером. Отсюда обилие бросков и подавляющее преимущество по контролю шайбы. Героические действия голкипера «Магнитки» Ильи Набокова позволили уральцам рассчитывать на победу. Армейцы 44 раза доставили шайбу до ворот гостей, а забили лишь однажды, когда Иван Зинченко идеально попал с кистей.

Наставник СКА Роман Ротенберг, анализируя матч на пресс-конференции, заявил о полном доминировании своей команды. «Сухие» цифры статистики подтверждают мнение тренера. Особенно тяжело «Металлургу» пришлось во втором периоде. Отрезками армейцы так взвинчивали темп, что гости ошибались на ровном месте, чем только вредили себе. Только от превосходства в скорости хозяева не взяли ровным счетом ничего. Броски, броски и еще раз броски — примерно по такой тактике играл СКА во второй 20-минутке. Минимум креатива и нестандартных ходов. «Металлург» грамотно оборонялся и сдержал натиск. Единственную осечку Набокова, когда голкипер ошибся на выходе из ворот, армейцы не использовали.

Провести в одном темпе три периода СКА не смог. «Металлург» дождался момента и ответил голом Робина Пресса после точного броска от синей линии. «Магнитка» утащила матч в овертайм и вырвала победу благодаря решающей шайбе Игоря Гераськина, обменянного в дедлайн из «Авангарда». Все бы ничего, но гол предварял спорный момент, когда Артем Сергеев упал на лед после контакта с форвардом уральцев. Арбитры не свистнули нарушение. Повтор с разных ракурсов показал, что защитник армейцев споткнулся о свою же клюшку. Фола — нет. Петербургские коллеги не упустили шанс узнать мнение Ротенберга по эпизоду в овертайме. Тренеру СКА уже прилетали штрафы от КХЛ за обсуждение судейства, поэтому в этот раз он ограничился витиеватым комментарием.

— Было ли нарушение перед голом в овертайме? Это вам нужно задать этот вопрос. Мне здесь нечего комментировать, — сказал Ротенберг. — Знаете, жизнь все расставит по своим местам. Все должно быть честно. Мы только за честный хоккей и честный труд. Не надо задавать эти вопросы. Вы лучше выскажете свое мнение, мнение общественности, людей. Оно интереснее, чем мое.

— Мне показалось, что было нарушение, — ответ из зала.

— Наверное, вы правы. Посмотрите еще раз повтор — все смотрели повтор? Слава богу, у нас все могут открыто высказывать свое мнение. Все должно быть честно и по правилам. Для этого они и создаются. Даже во дворе есть правила, и там наказывают за несправедливость. Есть правила — мы их соблюдаем. Что касается дисциплины, то будем ее улучшать, как и остальные моменты, с каждой игрой и каждой сменой. Это процесс, ребята молодцы, они честно работают.

Детальный разбор эпизода хочется увидеть в передаче «Судейская» с Алексеем Анисимовым. Армейцам незачем обвинять во всех бедах судей. СКА сам отдал матч «Магнитке», не использовав шикарный игровой перевес. В бросках и движении шайбы по зоне нет никакого смысла, если отсутствуют хитрые комбинации и нестандартные ходы. До плей-офф еще достаточно времени, чтобы добавить нападению творчества. Иначе с таким же успехом в кубковой части можно забуксовать против более системной и оборонительной команды, чем «Металлург».