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Сегодня, 20:15

Прыгал по машине, но встал на путь исправления. Хохлачев забил впервые за 14 матчей

Оштрафованный за прыжок на машину Хохлачев забил впервые за 14 матчей в КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
«Трактор» — «Амур». Александр Хохлачев (№ 93).
Фото ХК «Амур»
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Скандал пошел на пользу «Амуру» и его главной звезде.

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Антипин — 3 (Ткачев, Тертышный), 6:22 — 1:0. Хохлачев — 4 (Ли), 10:47 — 1:1. Колесников — 1 (Никонцев), 32:48 — 1:2. Никонцев — 1 (Рылов, Слепец), 37:16 — 1:3. Кравцов — 4 (бол., Карпухин), 56:32 — 2:3.
Вратари: Фукале (57:50) — Лозебников.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 23 (6+8+9) — 28 (11+13+4).
Судьи: Васильев, Кочетов.
17 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Самый дорогой нападающий «Амура» Александр Хохлачев на несколько дней захватил чуть ли не всю информационную повестку в КХЛ, попав в скандал с хождением по крыше чужого автомобиля в ночном Хабаровске.

Александр Хохлачев запрыгнул на&nbsp;машину. Хулиганство игрока КХЛ с зарплатой 75 миллионов в год стало достоянием общественности. Что он сделал

Эта история теперь будет преследовать форварда долго. Лучший способ вспоминать о ней как можно реже, считая недоразумением или временным помешательством, прост — начать самому показывать классную игру. Хохлачев на льду Челябинска не выглядел главной звездой своей команды и выделялся только эпизодами. Но именно он стал автором гола, который вернул гостей в игру. До этого нападающий не мог забить на протяжении 13 матчей. Не обошлось без везения — шайба после поперечной передачи влетела в ворота рикошетом от конька защитника «Трактора» Виктора Антипина. Но рано или поздно Хохлачеву тоже должно было повезти.

В дальнейшем он запомнился лишь парой острых моментов в чужой зоне, а в основном, как и вся команда, терпел и на совесть пахал в обороне. Игроки «Трактора» нанесли 92 (!) броска по воротам Дмитрия Лозебникова. В створ пришлось только 27 и еще 41 заблокировали полевые хоккеисты «Амура». Потрясающая самоотдача. Только трое игроков команды в итоговом протоколе обошлись без заблокированных бросков.

Проблема с реализацией преследует «Трактор» с начала сезона, и сменой главного тренера ее решить быстро не удалось. Принято считать, что классное по меркам КХЛ нападение на дистанции улучшит ситуацию. Но пока ничто об этом не свидетельствует. До сегодняшнего матча челябинская команда находилась в лиге на четвертом месте с конца по проценту реализации бросков (7,16) и на предпоследнем (14,3) по игре в большинстве. Шикарный бросок Виталия Кравцова в конце подарил надежду на спасение, но в текущее время играть на пределе «Трактор» должен не десять минут за матч, а хотя бы тридцать. Команда по потерянным очкам уже не попадает в восьмерку.

Александр Хохлачев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор
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