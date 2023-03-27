0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:30

Клубам КХЛ пора брать тренеров из «вышки». Пример «Адмирала» — правило, а не исключение

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев
Леонид Тамбиев.
Фото ХК «Адмирал»
Telegram Дзен
Обзор дня Алексея Шевченко.

«Адмирал» закончил сезон позже «Торпедо», «Северстали» и «Нефтехимика». Клуб изо всех сил бился во втором раунде плей-офф КХЛ, но все-таки не сумел пройти «Ак Барс». Леонид Тамбиев показал, что тренеру из ВХЛ можно доверять.

Следить за «Адмиралом» было интересно еще летом, когда Тамбиев привез команду на турнир в Сочи. Хоккеисты с удивлением рассказывали, как во время летнего турнира прививается дисциплина. Нельзя пропускать завтраки, обеды и ужины, хотя многие рассчитывали поесть вечером на берегу моря. Главный легко объяснял, почему у него такие правила:

— У нас тут один хоккеист решил самостоятельно питаться и сразу отравился, зачем нам терять игроков?

В итоге все быстро привыкли к тому, каков порядок у этого тренера. Надо было его придерживаться. Например, исключить глупые вопросы тренеру. О том, что именно Тамбиев ненавидит, было известно еще в высшей лиге.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев
ХК «Адмирал»

— Больше всего не люблю, когда у меня хоккеист спрашивает, мол, почему я не играю, — тренера трясло от этого вопроса еще пару лет назад. — Работай и будешь играть. Никакой сильный хоккеист не окажется в запасе.

Однако каждый год находился тот, кто не слышал об этом законе. Например, в этом чемпионате пострадал форвард Марк Верба, решивший уточнить у тренера о своих перспективах. Тамбиев его обменял при первой возможности, хотя вряд ли был доволен компенсацией. Марк-то спуска никому не давал (этого, кстати, отчасти и не хватило в серии с «Ак Барсом), а «Адмирал» получил Дмитрия Сидлярова, который, в сущности, так и не стал игроком основного состава.

Опасный момент у&nbsp;ворот &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo;. Вот и сказке конец. «Адмирал» — молодец

Но основное достижение «Адмирала» в том, что было наглядно показано: хорошие тренеры есть и в ВХЛ. Только с ними надо уметь находить общий язык, доверять, не капать на мозги, а верить в то, что они делают. Да, до Тамбиева в лиге был Олег Леонтьев, но он пришел в «Нефтехимик» с опытом работы в главной лиге. Можно в этот список занести и Андрея Разина, но он дебютировал в КХЛ достаточно давно. Вроде бы не получилось у Игоря Гришина в «Спартаке». Но там немного другая ситуация. Гришин и в «вышке» первый сезон трудился, кроме того, попал в плохую систему. Впрочем, он уже вывел «Химик» в полуфинал, впервые в истории клуба.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев
ХК «Адмирал»

Но вернемся к Тамбиеву. В новокузнецком «Металлурге», где у него немного не получилось, рассказывали, насколько жестко тренер ведет себя с хоккеистами. Правда, не каждый раз, а после каких-то ужасных поражений. Были подобные истории в Караганде, Санкт-Петербурге с разгромами игроков и оскорблениями. В итоге специалисты опасались, что тренер начнет вести себя подобным образом и в КХЛ. Но было глупо так считать. Тамбиев точно знает, с кем можно себя вести жестко, а с кем нельзя. Он же взрослый человек, в конце концов.

Александр Горшков, Либор Шулак, Никита Серебряков (слева направо). Суперрезультат за мизерные деньги. «Адмирал» идет на лучший сезон в истории

Конечно, не у всех из ВХЛ получалось на более высоком уровне. Мисхат Фахрутдинов, выигравший в ВХЛ, провалил отрезок в «Амуре». Не все выходит у Вадима Епанчинцева, хотя его пример и не совсем справедливый. Но стопроцентного результата и быть не может. Главное, чтобы лифт между лигами работал, и пример Тамбиева показывает, что он точно не будет опасным. В конце концов, новые тренеры ни в чем не уступают «опытным коллегам». В отпуске к концу марта были Вячеслав Буцаев, Алексей Кудашов, Илья Воробьев и Анвар Гатиятулин. А Леонид Тамбиев только в воскресенье трогательно прощался с публикой.

Пора клубам смотреть в другую сторону.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
3
Обсудить
Читайте также
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Паутов: «Стычка с Радуловым — это игровой момент. За вратаря любой игрок стоит стеной»
«Адмирал» достойно завершил сезон
«Время пришло». Кошечкин объявил о завершении карьеры
Щитов считает, что «Авангард» находится в более выгодной ситуации перед серией с «Ак Барсом»
Вратарь «Адмирала» Серебряков: «Жаль, что проиграли «Ак Барсу» при своих болельщиках»
Сушинский — о поражении «Торпедо» в серии со СКА: «Им просто не хватило опыта»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Время пришло». Кошечкин объявил о завершении карьеры