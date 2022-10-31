«Ак Барс» без Радулова наконец победил, но проблемы не ушли. Впереди команду ждет главное испытание

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Спартак» всеми силами пытается выйти из кризиса. Октябрь для команды Бориса Миронова получился по-настоящему кошмарный. Четыре победы, но только одна в основное время, восемь поражений, включая воскресный матч. Все стало не так радостно и в таблице. Если сентябрь красно-белые завершили на третьей строчке, то сейчас опустились на седьмое место. И пусть до девятой позиции четыре пункта с игрой в запасе, уже можно сказать, что команда приперта к стенке.

Матч против СКА дал надежду. По крайней мере, уже начались позитивные изменения в атакующей линии. Забросить четыре шайбы питерцам — хороший показатель, плюс игроки не остановились, уступая 1:3. В защите провалились, но наладить оборону будет гораздо проще, зная, как работает тренерский штаб.

Главная проблема команды — атака. Забивают спартаковцы с трудом, даже в матче против «Куньлуня» ни разу не смогли поразить ворота соперника. Слышал в Мытищах, как руководство команды обещало принять меры, чтобы исправить ситуацию. Но что менеджеры могли сделать? Да, в неофициальный список отказов отправлен форвард Дмитрий Кугрышев. Он не тренируется с основой, не попадает в заявку, ему ищут варианты обмена, но сделать это на сегодняшнем рынке непросто, учитывая зарплату хоккеиста. Это еще хорошо, что Матвей Заседа, начавший сезон в «Химике», внезапно подошел к возрасту, когда уже уверенно чувствуешь себя и на уровне КХЛ. За октябрь он выбился в лучшие снайперы команды, на его счету 7 шайб. Но одного Заседы мало, требуется, чтобы и остальные подтянулись. Филип Вароне только в последнее время начал выполнять свою работу, но никак не может выбраться из застоя Роман Старченко. Да и от ветеранов Александра Хохлачева и Андрея Локтионова ждут больше. Но в воскресенье было видно, что команда идет правильным путем. Правда, «Спартак» еще и нестабилен. С этим тоже надо что-то решать, но если пойдут голы, то будет легче.

Лидер

Илья Проскуряков провел четвертый сухой матч в этом сезоне, помог «Трактору» обыграть «Амур» и выбился в лидеры КХЛ по этому показателю. Фантастика! Потому что все уже списали вратаря, а над «Трактором» смеялись, когда они предложили контракт ветерану. Мол, совсем уже в Челябинске в отчаянии, раз подписали контракт с хоккеистом, выиграв борьбу у «Бурана». А, напомним, летом голкипер подписал контракт именно с воронежским клубом, так как «Лада» решила не предлагать ему новое соглашение.

В сезоне-2020/21 Илья был в рижском «Динамо» и отражал в среднем 88,7 процента бросков. Казалось, его карьера закончена. Но что происходит? Почему Проскуряков играет надежно, штампует «сухари» и дает надежду Анвару Гатиятулину? Однозначного ответа нет — только версии. Может быть, Илья стал понимать, что хоккейная карьера близится к концу и надо провести последние годы так, чтобы не было стыдно. Может быть, вспомнил, что всегда считался довольно неплохим мастером. В сезоне-2016/17 у него за спиной было 24 победы за «Торпедо». Ни до, ни после этого Илья не был основным вратарем в командах. Все время на подхвате, тренеры чаще ценили его умение выигрывать буллитные серии. Он стал основной надеждой «Трактора», так как все его конкуренты внезапно отвалились. Эмиля Гарипова обменяли, Эндрю Хэммонд приехал в разобранном состоянии, а Сергею Мыльникову не хватает опыта. Еще есть Алексей Мельничук, но ему потребуется время, чтобы обрести уверенность после работы с Андреем Назаровым. Да и уровень КХЛ снизился, это тоже серьезный фактор. Мастеров меньше, а примитивные броски и отражать легче. Но это не обесценивает промежуточный этап работы Ильи.

Победа

Все случилось так, как прогнозировалось. «Ак Барс» убрал в запас Александра Радулова, главный тренер якобы продемонстрировал суровость и волю, а без самого дорогого хоккеиста казанцы обыграли «Нефтехимик» — 5:2. И уже на пресс-конференции снова появились надменные нотки, а тренер стал рассказывать про успехи в атаке и обороне. То, что нижнекамский клуб снова попал в черную полосу, у команды серия поражений, нет ясности по вратарям, а лидеры явно устали, не учитывается. «Ак Барс» победил бы, даже если бы оставил в запасе ведущую тройку. При этом Знарок как-то упустил, что пришлось отыгрываться с 0:2, мельком отметил, что три попытки в большинстве оказались проваленными, хотя и заметил, что «действовали правильно». Плюс не стал акцентировать внимание на дурацком поступке Кирилла Семенова, который получил 5+20 за удар между ног.

Знарок взял два очка и считает, что все должны быть довольны. Но ведь ничего не поменялось, никаких улучшений нет. Тимур Билялов потерял уверенность, Вадим Шипачев снова без набранных очков (хотя уж с нижнекамцами он должен был показать себя), много суеты и неправильных действий, команда напоминала «Амур», но только на игроков потрачено в разы больше денег, чем в Хабаровске. Плюс Радулов в недоумении от того, что воспитательные меры проведены именно против него, хотя претензии по игре там совсем к другим людям. Надо не про победу с «Нефтехимиком» думать, а смотреть, что команда сможет предъявить в двух ближайших встречах против ЦСКА и «Салавата Юлаева». И если не смотреть на табло, то никаких новых козырей не прибавилось. Но ответственные люди в Татарстане с облегчением вздохнули после победы. Два дня они могут не думать о проблемах.