«Ак Барс» без Радулова наконец победил, но проблемы не ушли. Впереди команду ждет главное испытание

Сегодня, 11:45
«Спартак» всеми силами пытается выйти из кризиса. Октябрь для команды Бориса Миронова получился по-настоящему кошмарный. Четыре победы, но только одна в основное время, восемь поражений, включая воскресный матч. Все стало не так радостно и в таблице. Если сентябрь красно-белые завершили на третьей строчке, то сейчас опустились на седьмое место. И пусть до девятой позиции четыре пункта с игрой в запасе, уже можно сказать, что команда приперта к стенке.
Матч против СКА дал надежду. По крайней мере, уже начались позитивные изменения в атакующей линии. Забросить четыре шайбы питерцам — хороший показатель, плюс игроки не остановились, уступая 1:3. В защите провалились, но наладить оборону будет гораздо проще, зная, как работает тренерский штаб.
Главная проблема команды — атака. Забивают спартаковцы с трудом, даже в матче против «Куньлуня» ни разу не смогли поразить ворота соперника. Слышал в Мытищах, как руководство команды обещало принять меры, чтобы исправить ситуацию. Но что менеджеры могли сделать? Да, в неофициальный список отказов отправлен форвард Дмитрий Кугрышев. Он не тренируется с основой, не попадает в заявку, ему ищут варианты обмена, но сделать это на сегодняшнем рынке непросто, учитывая зарплату хоккеиста. Это еще хорошо, что Матвей Заседа, начавший сезон в «Химике», внезапно подошел к возрасту, когда уже уверенно чувствуешь себя и на уровне КХЛ. За октябрь он выбился в лучшие снайперы команды, на его счету 7 шайб. Но одного Заседы мало, требуется, чтобы и остальные подтянулись. Филип Вароне только в последнее время начал выполнять свою работу, но никак не может выбраться из застоя Роман Старченко. Да и от ветеранов Александра Хохлачева и Андрея Локтионова ждут больше. Но в воскресенье было видно, что команда идет правильным путем. Правда, «Спартак» еще и нестабилен. С этим тоже надо что-то решать, но если пойдут голы, то будет легче.
Илья Проскуряков провел четвертый сухой матч в этом сезоне, помог «Трактору» обыграть «Амур» и выбился в лидеры КХЛ по этому показателю. Фантастика! Потому что все уже списали вратаря, а над «Трактором» смеялись, когда они предложили контракт ветерану. Мол, совсем уже в Челябинске в отчаянии, раз подписали контракт с хоккеистом, выиграв борьбу у «Бурана». А, напомним, летом голкипер подписал контракт именно с воронежским клубом, так как «Лада» решила не предлагать ему новое соглашение.
В сезоне-2020/21 Илья был в рижском «Динамо» и отражал в среднем 88,7 процента бросков. Казалось, его карьера закончена. Но что происходит? Почему Проскуряков играет надежно, штампует «сухари» и дает надежду Анвару Гатиятулину? Однозначного ответа нет — только версии. Может быть, Илья стал понимать, что хоккейная карьера близится к концу и надо провести последние годы так, чтобы не было стыдно. Может быть, вспомнил, что всегда считался довольно неплохим мастером. В сезоне-2016/17 у него за спиной было 24 победы за «Торпедо». Ни до, ни после этого Илья не был основным вратарем в командах. Все время на подхвате, тренеры чаще ценили его умение выигрывать буллитные серии. Он стал основной надеждой «Трактора», так как все его конкуренты внезапно отвалились. Эмиля Гарипова обменяли, Эндрю Хэммонд приехал в разобранном состоянии, а Сергею Мыльникову не хватает опыта. Еще есть Алексей Мельничук, но ему потребуется время, чтобы обрести уверенность после работы с Андреем Назаровым. Да и уровень КХЛ снизился, это тоже серьезный фактор. Мастеров меньше, а примитивные броски и отражать легче. Но это не обесценивает промежуточный этап работы Ильи.
Все случилось так, как прогнозировалось. «Ак Барс» убрал в запас Александра Радулова, главный тренер якобы продемонстрировал суровость и волю, а без самого дорогого хоккеиста казанцы обыграли «Нефтехимик» — 5:2. И уже на пресс-конференции снова появились надменные нотки, а тренер стал рассказывать про успехи в атаке и обороне. То, что нижнекамский клуб снова попал в черную полосу, у команды серия поражений, нет ясности по вратарям, а лидеры явно устали, не учитывается. «Ак Барс» победил бы, даже если бы оставил в запасе ведущую тройку. При этом Знарок как-то упустил, что пришлось отыгрываться с 0:2, мельком отметил, что три попытки в большинстве оказались проваленными, хотя и заметил, что «действовали правильно». Плюс не стал акцентировать внимание на дурацком поступке Кирилла Семенова, который получил 5+20 за удар между ног.
Знарок взял два очка и считает, что все должны быть довольны. Но ведь ничего не поменялось, никаких улучшений нет. Тимур Билялов потерял уверенность, Вадим Шипачев снова без набранных очков (хотя уж с нижнекамцами он должен был показать себя), много суеты и неправильных действий, команда напоминала «Амур», но только на игроков потрачено в разы больше денег, чем в Хабаровске. Плюс Радулов в недоумении от того, что воспитательные меры проведены именно против него, хотя претензии по игре там совсем к другим людям. Надо не про победу с «Нефтехимиком» думать, а смотреть, что команда сможет предъявить в двух ближайших встречах против ЦСКА и «Салавата Юлаева». И если не смотреть на табло, то никаких новых козырей не прибавилось. Но ответственные люди в Татарстане с облегчением вздохнули после победы. Два дня они могут не думать о проблемах.