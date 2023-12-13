Кубок Первого канала по хоккею 2023: расписание матчей и где смотреть трансляции игр

Кубок Первого канала по хоккею 2023 пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря

Кубок Первого канала по хоккею 2023 пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. «СЭ» публикует расписание соревнований и трансляций. Время начала — московское.

Расписание матчей Кубка Первого канала 2023 по хоккею

14 декабря, четверг

14.00. Белоруссия — Казахстан

18.30. Россия — Звезды и ВХЛ

15 декабря, пятница

Турнир по хоккею «3 на 3»

14.30. Россия — Казахстан

15.20. Белоруссия — Звезды и ВХЛ

16.10. Матч за 3 место

17.00. Финал

16 декабря, суббота

11.00. Казахстан — Звезды и ВХЛ

15.00. Россия — Белоруссия

17 декабря, воскресенье

11.00. Белоруссия — Звезды и ВХЛ

15.00. Россия — Казахстан

Смотреть турнир в прямом эфире бесплатно можно в телевизионном эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru.

Кубок Первого канала по хоккею: даты, участники турнира 2023 года, новости, статьи и фото