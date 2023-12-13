Никишин будет капитаном сборной России 25 на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг в своем Telegram-канале сообщил, кто станет капитаном команды на Кубке Первого канала.

Капитаном сборной будет защитник СКА Александр Никишин. Его ассистентами выступят Александр Елесин («Локомотив»), Марат Хайруллин (СКА), Илья Сафонов («Ак Барс») и Максим Соркин (ЦСКА).

Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие сборные «России 25», Казахстана и Белоруссии. Также в турнире сыграет команда «Звезды и ВХЛ», заменившая в списке участников сборную Китая.