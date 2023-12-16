Ротенберг отметил сборную Белоруссии после победы России-25 на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг подвел итоги матча со сборной Белоруссии (5:3) на Кубке Первого канала.

— Стоит отметить сборную Белоруссии, — начал Ротенберг. — Они ловили все на себя, сыграли очень самоотверженно. Не зря они были победителями прошлогоднего турнира. Когда не забиваешь ты — забивают тебе. Нам есть над чем работать.

— Атанасов сегодня был заявлен 13-м игроком.

— Атанасов сыграл на три звена, очень много провел времени на льду, сегодня очень достойно себя показал. Полез на пятак в конце матча, получил чистый удар локтем в голову. Это мужская игра. Не зря он воспитанник ленинградской школы хоккея.

— Гребенкин здорово смотрелся на льду. Стоит ли сказать о его прогрессе на этом турнире?

— Я не думаю, что стоит кого-то выделять, потому что мы сборная. Каждый заслуженно получает время, кто-то пользуется им правильно, кто-то нет. Следующая игра самая важная, сборная Казахстана сильная команда. Все только начинается.

— Насколько сильно подрос уровень белорусского хоккея?

— Большой прогресс. Это видно на всех уровнях. Работа начинается с детского хоккея. В каждом городе, регионе ведется работа, и у нас в России точно также. Готовить детей, которые заслуживают место в сборной. Стоит брать пример с наших коллег: они работают в одном направлении, поэтому у них есть результат.

(Анна Бирюкова)