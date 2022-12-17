Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 14:45

В ФХР надеются, что турниры 3х3 в рамках больших соревнований станут традиционными

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил надежду, что турниры 3х3 в рамках больших соревнований будут традиционными.

«Конечно, мы всегда стремимся побеждать и стремимся быть первыми во всем. Хорошо, что были полные трибуны, все говорят о хоккее 3х3. Мне писали люди, которые раньше не ходили на хоккей 3х3, что им формат очень понравился и что они обязательно придут на следующий турнир, поскольку это очень интересно. Мы видим очень хорошие отзывы, и нужно постоянно проводить такие турниры в рамках Кубка Первого канала и других соревнований сборных, на что мы надеемся. Это серьезный процесс и инвестиции, и мы благодарны нашим партнерам и спонсорам, которые поддерживают нас в его организации таких соревнований», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Первый международный турнир 3х3 прошел 16 декабря в рамках Кубка Первого канала. Его победителем стала сборная Белоруссии, россияне заняли третье место.

Источник: https://tass.ru/sport/16620973
Хоккей
Роман Ротенберг
0
Читайте также
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Российская армия получила комплексы разведки «Пенициллин» для применения в зоне СВО
Замглавы департамента ЖКХ Москвы избили
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Стал известен состав сборной России в матче с Казахстаном на Кубке Первого канала

Ротенберг — о хоккее 3х3: «Многие люди прислали мне сообщения, что им нравится формат»