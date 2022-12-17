Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 15:02

Ротенберг — о хоккее 3х3: «Многие люди прислали мне сообщения, что им нравится формат»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал посещаемость первого международного турнира по хоккею 3х3, который прошел в Москве 16 декабря. Игры посетили 10083 зрителя.

— Я не удивлен посещаемостью турнира по хоккею 3х3, — сказал Ротенберг. — Мы получили хорошие отзывы. Многие люди, которые раньше не ходили на хоккей, прислали мне сообщения, что им очень нравится формат. Это совершенно новая аудитория. Мы расширяем нашу аудиторию и привлекаем новых болельщиков, что хорошо для нас. Мы конкурируем со всеми видами спорта в индустрии развлечений, так же, как и с театром, кино. Нам надо выиграть честную конкуренцию за счет нашего продукта. Выиграть, как в спорте, как в хоккее. Мы можем сделать это за счет хоккея 3х3. Это совершенно новый продукт, который мы можем еще улучшить.

Победителем международного турнира по хоккею 3х3 стала сборная Белоруссии. Команда России заняла третье место.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
1
0
Читайте также
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
Российская армия получила комплексы разведки «Пенициллин» для применения в зоне СВО
Замглавы департамента ЖКХ Москвы избили
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В ФХР надеются, что турниры 3х3 в рамках больших соревнований станут традиционными

Россия победила Казахстан на Кубке Первого канала, Воронков сделал дубль