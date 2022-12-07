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Кубок Первого канала

Сегодня, 01:09

Третьяк: «Декабрьский международный турнир — одно из центральных спортивных событий года в России»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что российские хоккеисты должны показать атакующую игру на Кубке Первого канала.

«Декабрьский международный турнир — одно из центральных спортивных событий года в России. Миллионы болельщиков с нетерпением ждут домашних матчей сборной, ждут яркого выступления национальной команды. Поэтому перед тренерским штабом сборной поставлено две задачи: победа на Кубке Первого канала и атакующая зрелищная игра. Нужно сохранять и развивать традиции нашего хоккея, выигрывать за счет созидания, комбинационных действий, творческой игры в нападении. Для этого есть все возможности, собран сильный состав, приглашены игроки, хорошо проявившие себя по ходу сезону. Поэтому и победы должны быть уверенными и красивыми — чтобы показать силу и мощь российского хоккея, порадовать зрителей яркой атакующей игрой», — сказал Третьяк ТАСС.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. Россияне сыграют с командами Казахстана (17 декабря) и Белоруссии (18 декабря).

Источник: https://tass.ru/sport/16519779
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
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