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Сегодня, 17:25

Тихонов: «Хоккей в России стократно популярнее футбола!»

Александр Тихонов заявил, что хоккей в России намного популярнее футбола и баскетбола
Виктория Кравченко
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что хоккей в России намного популярнее футбола и баскетбола.

«Хоккей в России стократно популярнее футбола! Надо смотреть по заполненным трибунам дворцов. На хоккей в любом регионе народ ходит, а на футболе пустые трибуны. Какие ещё объяснения нужны? В футболе стадионы гораздо больше, а людей приходит не меньше? В хоккее есть традиции. А в футболе они по нулям играют с киргизами и узбеками. Не играют ни в Европе, нигде», — цитирует Тихонова Legalbet.

18 декабря сборная России по хоккею проиграла Беларуси (4:5) по буллитам и не смогла завоевать Кубок Первого канала.

Источник: https://legalbet.ru/news/tihonov-hokkej-v-rossii-stokratno-populyarnee-futbola-i/
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