Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2023
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
ВХЛ
МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

Сегодня, 12:34

Третьяк заявил, что ФХР планирует помогать исламским странам с тренерскими и судейскими кадрами

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что федерация будет помогать исламским странам тренерскими и судейскими кадрами. Турнир по хоккею среди исламских стран и Республики Татарстан проходил в Казани с 14 по 17 января.

«Считаю, очень здорово, что проходил такой турнир, тем более хоккей нас сегодня объединяет. Люди приехали, посоревновались, наша главная задача, чтобы эти федерации имели возможность расширять географию хоккея, чтобы в хоккейную семью вливалось как можно больше разных стран. Естественно, мы будем помогать и тренерскими, и судейскими кадрами», — цитирует Третьяка ТАСС.

В рамках турнира была учреждена Ассоциация развития хоккея исламских стран, куда вошло 13 государств, а также Федерация хоккея Республики Татарстан, с штаб-квартирой в Казани.

Источник: https://tass.ru/sport/16834513
Владислав Третьяк
1
1
Читайте также
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Каримов — о турнире в Казани: «Это соревнование очень полезно — надо попробовать молодежь»