Сегодня, 16:42
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос о том, как относится к турне национальной команды, которое состоится в мае.
«Любые матчи и соревнования — это возможность проверить ближайшие резервы, дать советы и директивы игрокам для их дальнейшей эволюции в своих клубах. Такие матчи отслеживают потенциальных кандидатов в национальные сборные, и большое число ребят участвует в работе и жизни института сборных команд», — приводит «РБ Спорт» слова Быкова.
Также он высказался о назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера сборной.
«Это прерогатива Федерации хоккея России», — добавил специалист.
Российская команда, которую возглавил Ротенберг, начнет подготовку к майскому турне 23 апреля.