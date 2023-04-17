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Сегодня, 16:42

Быков — о майском турне сборной: «Это возможность проверить ближайшие резервы, дать советы и директивы игрокам»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос о том, как относится к турне национальной команды, которое состоится в мае.

«Любые матчи и соревнования — это возможность проверить ближайшие резервы, дать советы и директивы игрокам для их дальнейшей эволюции в своих клубах. Такие матчи отслеживают потенциальных кандидатов в национальные сборные, и большое число ребят участвует в работе и жизни института сборных команд», — приводит «РБ Спорт» слова Быкова.

Также он высказался о назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера сборной.

«Это прерогатива Федерации хоккея России», — добавил специалист.

Российская команда, которую возглавил Ротенберг, начнет подготовку к майскому турне 23 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-by-kov-turne-sbornoj-e-to-vozmozhnost-proverit-rezervy-a-naznachenie-rotenberga-prerogativa-fhr/
Хоккей
Вячеслав Быков
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