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Сегодня, 09:35

Матч легенд сборных России и Белоруссии в 2024 году может пройти на Байкале

Алина Савинова
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что встреча легенд сборных России и Белоруссии по хоккею может пройти на Байкале в 2024 году.

«Будем предлагать провести турнир. Матч легенд сборных России, Белоруссии, также пригласим команды ЛНР и ДНР. Наша великолепная пятерка легендарных хоккеистов уже подтвердила участие в следующем матче здесь, на Байкале», — приводит ТАСС слова Кобзева.

Ранее на льду Байкала состоялся товарищеский матч между командой профессионалов и командой иркутян. Встреча завершилась вничью со счетом 6:6. Команду профессионалов представляли Андрей Коваленко, Алексей Жамнов, Алексей Касатонов, Александр Якушев и Вячеслав Фетисов. Они согласились принять участие в мероприятии в следующем году.

Первый товарищеский хоккейный матч на льду Байкала с участием звезд хоккея прошел 8 марта 2021 года. Тогда олимпийские чемпионы обыграли команду Иркутской области (8:6).

Источник: https://tass.ru/sport/17217817
Хоккей
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