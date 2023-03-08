Жамнов заявил, что поразился красотами Байкала

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, какие впечатление на него произвело озеро Байкал, на льду которого прошел матч с участием ветеранов отечественного хоккея.

«Я первый раз на Байкале. Для меня все в новинку, но очень понравилось. У нас страна необъятная, многих вещей не замечаешь, когда постоянно работаешь. А тут приехал, все вживую, не на картинке», — приводит ТАСС слова Жамнова.

8 марта состоялся товарищеский матч между командой профессионалов и командой Иркутской области. Встреча завершилась вничью со счетом 6:6. Команду профессионалов представляли Андрей Коваленко, Алексей Жамнов, Алексей Касатонов, Александр Якушев и Вячеслав Фетисов. Они согласились принять участие в мероприятии в следующем году.