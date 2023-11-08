Плющев оценил шансы «Спартака» на чемпионство в КХЛ

Российский тренер Владимир Плющев поделился мнением о выступлении московского «Спартака» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Спартак» своей игрой доказывает, что замахнулся на большие задачи в этом сезоне. Если «Спартак» сейчас находится в лидерах, а ЦСКА и СКА отстают от него достаточно сильно — это говорит само за себя», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

«Спартак» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Московская команда набрала 40 очков за 28 матчей.

9 ноября красно-белые на выезде сыграют против «Нефтехимика». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.