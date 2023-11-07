Любимов подписал контракт с французским «Греноблем»

Российский хоккеист Роман Любимов стал игроком французского «Гренобля», сообщает пресс-служба клуба.

31-летний хоккеист будет выступать за команду под 92-м номером.

«Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь команде выиграть титулы. Когда мне было девять лет, я приехал на турнир в Руан и полюбил страну, культуру и гастрономию. Теперь я уже не ребенок, но я все еще люблю Францию и хочу посмотреть, что я смогу здесь сделать», — цитирует Любимова официальный сайт «Гренобля».

В минувшем сезоне форвард выступал за «Спартак» в КХЛ. На его счету 3 (2+1) очка в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. До этого Любимов играл за «Амур», «Ак Барс», ЦСКА, магнитогорский «Металлург» и «Филадельфию».

В 2016 году Любимов в составе сборной России завоевал бронзовые медали на чемпионате мира.