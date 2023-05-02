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Сегодня, 19:48

Ротенберг: «Отмечу болельщиков, отличная атмосфера. Мы благодарны зрителям»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о победе своей команды в первом матче майского турне против Белоруссии (4:0).

— Отмечу болельщиков, отличная атмосфера. Мы благодарны зрителям, старались показать красивый хоккей. Первый период получился тяжелым, ребята долго не играли. Исаев здорово сыграл, но отмечу всю команду.

— Вы говорили, какой хоккей хотите видеть. Этот хоккей сегодня был?

— У нас отличный соперник. Мы серьезно готовились, но нам не всегда удавалось идти впятером в давление. Одно дело тренироваться, другое дело — играть. Мы можем еще лучше, входим в игровой тонус. Все ребята сыграли хорошо, единым целым.

— Что-то происходило в раздевалке после неудачного первого периода?

— Это наше внутреннее дело, но я благодарен ребятам, они хорошо отреагировали.

— Не получилось забить в большинстве. В чем видите причины?

— Будем тренировать большинство, соперник хорошо сыграл. Нашим ребятам надо быстрее принимать решение, мы отработаем эти детали и обязательно их улучшим.

Второй матч в майском турне сборной «России 25» состоится завтра, 3 мая в Челябинске. Игра пройдет также против сборной Белоруссии, начало — 16.30 мск.

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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