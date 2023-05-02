Ротенберг: «Буду делать все возможное, чтобы мы выиграли следующие Олимпиаду и чемпионат мира»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг заявил, что он будет делать все возможное, чтобы команда выиграла следующую Олимпиаду и чемпионат мира.

— Я очень благодарен за возможность работать тренером сборной, это большая честь. Для меня было важно сегодня победить. Команда сформировалась за несколько дней после окончания сезона, я горжусь ею. Рад, что могу порадовать всю страну победой.

— Можно сказать, что ваша мечта осуществилась?

— Каждый человек стремиться быть лучшим в своем деле. Моя мечта осуществиться, когда мы выиграем Олимпиаду и чемпионат мира. Каждая игра — новая мечта. Главное, получать удовольствие от игры, развивать игроков. Надо создать такую систему, чтобы в следующей игре обыграть сборную Канады.

— Но вы выигрывали Олимпиаду в 2018 году.

— Мы выиграли все вместе с командой. Да, я буду делать все возможное в любом качестве, чтобы мы выиграли следующие Олимпиаду и чемпионат мира.

Второй матч в майском турне сборной «России 25» состоится завтра, 3 мая в Челябинске. Игра пройдет также против сборной Белоруссии, начало — 16.30 мск.